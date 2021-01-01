أظهرت تسريبات أول فيديو من نوعه القدرات الكبيرة التي سيأتي بها هاتف Google Pixel 6 Pro الذى تعتزم شركة جوجل الأمريكية إطلاقه خلال الأيام القادمة، حيث من المتوقع أن ينافس الهاتف على أفضل هاتف أندرويد في الكاميرا.
وبحسب موقع GSMArena فإن الفيديو يظهر قدرات كاميرا هاتف Pixel 6 Pro بشكل عملى حيث يعرض صور بزاوية 360 درجة مع إعطاء لمحة عن واجهة مستخدم تطبيق الكاميرا.
كما يؤكد الفيديو التسريبات السابقة التي تدعي أن هاتف Pixel 6 Pro سيحتوي على مستشعر 50 ميجابكسل ، والذي ينتج صورًا ذات 12.5 ميجابكسل حيث كشفت بيانات EXIF للصور من Google Photos أن الصور ستأتي بنفس الجودة بالفعل.
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التعليقات على تسريب أول فيديو يكشف القدرات الخارقة لكاميرا هاتف جوجل Pixel 6 Pro
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