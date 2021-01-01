

مارك زوكربيرج: العطل الذى أصاب فيسبوك هو الأسواً منذ سنوات مارك زوكربيرج: العطل الذى أصاب فيسبوك هو الأسواً منذ سنوات

نشر مارك زوكربيرج مؤسس موقع فيسبوك منشوراً على حسابه الرسمي يشرح فيه كواليس العطل الذى أصاب منصاته أول أمس لمدة قاربت 7 ساعات متواصلة، مستعرضاً الخسائر التى تعرضت لها شركته، و الإصلاحات التى تمت من أجل الحفاظ على خدمة ربط المستخدمين ببعضهم البعض.



جاء نص المنشور كالتالي:"العطل الذى أصاب فيسبوك هو الأسواً منذ سنوات..أمضينا الـ 24 ساعة الماضية في كيفية تقوية أنظمتنا.. كما نذكر أنفسنا بمدى أهمية عملنا للناس و لا يهمنا مقدار الأموال التي نخسرها من أجل تواصلهم مع أحبائهم أو إدارة أعمالهم".



و تابع مارك:" نهتم بشدة بالسلامة والرفاهية، و نبحث فى مشاكلنا من أجل حلها و محو الصورة السسئة والإدعاءات التى وجهت لما من الكثيرين.. دشنا نظامنا البحثي من أجل حل المشاكل أولاً بمنتهب الشفافية.. و لدينا عدد ضخم من الموظفين لأجل هذا الغرض".

قد يعجبك أيضا...

كما أكد علي هدف فيسبوك الأهم تجاه المستخدمين من أجل السلامة والرفاهية أولاً قبل الربح، و نفي ما يقال حول ترويج فيسبوك بشكل متعمد لمحتوى يغضب الناس من أجل الربح فقط واصفاً الأمر بالغير منطقي تماماً.تابع فائلاً:"أركز بشكل خاص على الأسئلة التي أثيرت حول أهدافنا تجاه الأطفال، و الإهتمام بجعل المناخ آمنًا وجيد لأجلهم، و من هنا كانت أهمية Messenger Kids بالإضافة المراقبة الأبوية على Instagram أيضًا لضمان حمايتم بشكل أكثر فعالية".