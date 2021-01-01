نشر مارك زوكربيرج مؤسس موقع فيسبوك منشوراً على حسابه الرسمي يشرح فيه كواليس العطل الذى أصاب منصاته أول أمس لمدة قاربت 7 ساعات متواصلة، مستعرضاً الخسائر التى تعرضت لها شركته، و الإصلاحات التى تمت من أجل الحفاظ على خدمة ربط المستخدمين ببعضهم البعض.
جاء نص المنشور كالتالي:"العطل الذى أصاب فيسبوك هو الأسواً منذ سنوات..أمضينا الـ 24 ساعة الماضية في كيفية تقوية أنظمتنا.. كما نذكر أنفسنا بمدى أهمية عملنا للناس و لا يهمنا مقدار الأموال التي نخسرها من أجل تواصلهم مع أحبائهم أو إدارة أعمالهم".
و تابع مارك:" نهتم بشدة بالسلامة والرفاهية، و نبحث فى مشاكلنا من أجل حلها و محو الصورة السسئة والإدعاءات التى وجهت لما من الكثيرين.. دشنا نظامنا البحثي من أجل حل المشاكل أولاً بمنتهب الشفافية.. و لدينا عدد ضخم من الموظفين لأجل هذا الغرض".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مارك زوكربيرج: العطل الذى أصاب فيسبوك هو الأسواً منذ سنوات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق