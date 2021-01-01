

كيا مصر تقدم اكسيد كروس أوفر 2022 الجديدة محليا كيا مصر تقدم اكسيد كروس أوفر 2022 الجديدة محليا

قدمت كيا مصر (شركة EIT) مؤخرا في السوق المحلي سيارتها الجديدة اكسيد (XCeed)، والتي تعتبر نسخة كروس أوفر من سيارتها سيد هاتشباك، وصممتها الشركة خصيصا من أجل سوق السيارات الأوروبي، ويتم تقديم هذه السيارة محليا كموديل لعام 2022 القادم وذلك بفئتين أسعارهما كالتالي:



- فئة أولى هاي لاين بسعر 365 ألف جنيه.



- فئة ثانية توب لاين بسعر 400 ألف جنيه.

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وتحمل اكسيد الجديدة محرك بنزين 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 160 حصان و253 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتعتبر اكسيد الجديدة سيارة وسطية من حيث الحجم والقوة بين سيارات كيا ستونيك وكيا سبورتاج، ويبلغ طول السيارة 4.39 متر، وعرضها 1.82 متر، وارتفاعها 1.49 متر.ولأنها أكبر حجما من سيد هاتشباك فتتميز اكسيد كروس أوفر بقدر أكبر من العملية في الاستخدام، حيث ترتفع مساحتها الداخلية بشكل ملحوظ، كما أن الصندوق الخلفي للسيارة تبلغ سعته 426 لتر (أكثر 31 لتر من سيد هاتشباك).وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:الفئة الأولى:- نظام المكابح ABS.- نظام المكابح EBD.- مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.- وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- مرايات جانبية كهربائية.- منافذ USB وAUX.- عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل ومغطاة بالجلد.- زجاج كهربائي أمامي وخلفي.- كاميرا خلفية.- شاشة 8 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- مصابيح أمامية LED.- مصابيح خلفية LED.- مصابيح ضبابية.- تكييف هواء يدوي.- مخارج تكييف خلفية.- ناقل حركة مغطى بالجلد.- سنسور مطر.- شاشة 4.2 بوصة رقمية بين عدادات السيارة.الفئة الثانية:وتشمل تجهيزات الفئة السابقة مضافا إليها:- سنسور خلفي.- إشارات LED بالمرايات الجانبية.- شاشة 12.3 بوصة رقمية بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي النطاق.- فرش داخلي من الجلد.- مرايات جانبية بخاصية الطي كهربائيا.- دواسات وقود من الألومنيوم.- نظام شحن لاسلكي للهواتف الحديثة.- باب كهربائي للصندوق الخلفي للسيارة.- مفتاح ذكي.