

أبو غالي موتورز ترفع أسعار موديل 2021 من سوبارو XV الشكل الجديد أبو غالي موتورز ترفع أسعار موديل 2021 من سوبارو XV الشكل الجديد

شهدت الأيام القليلة الماضية إعلان سوبارو مصر (أبو غالي موتورز) عن تقديم زيادة على أسعار بعض فئات موديل 2021 من سيارتها XV ذات الشكل المعدل (نسخة Facelift)، حيث بلغت هذه الزيادة 5000 جنيه، وبذلك أصبحت الفئات الثلاثة متاحة بالأسعار التالي بعد الزيادة:



- فئة أولى من 420 إلى 425 ألف جنيه (زيادة 5000 جنيه).



- فئة ثانية بسعر 470 ألف جنيه (بدون زيادة).

قد يعجبك أيضا...

- فئة ثالثة من 500 إلى 505 ألف جنيه (زيادة 5000 جنيه).ملحوظة: يضاف 3900 جنيه على الفئة الثالثة رسوم جهاز وخدمة GPS.ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي، وتبلغ قوة هذا المحرك 114 حصان، بينما يصل عزمه إلى 150 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT ينقل قوة الدفع للعجلات الأربعة للسيارة (خاصية الدفع الكلي).