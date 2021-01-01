شهدت الأيام القليلة الماضية إعلان سوبارو مصر (أبو غالي موتورز) عن تقديم زيادة على أسعار بعض فئات موديل 2021 من سيارتها XV ذات الشكل المعدل (نسخة Facelift)، حيث بلغت هذه الزيادة 5000 جنيه، وبذلك أصبحت الفئات الثلاثة متاحة بالأسعار التالي بعد الزيادة:
- فئة أولى من 420 إلى 425 ألف جنيه (زيادة 5000 جنيه).
- فئة ثانية بسعر 470 ألف جنيه (بدون زيادة).
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التعليقات على أبو غالي موتورز ترفع أسعار موديل 2021 من سوبارو XV الشكل الجديد
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