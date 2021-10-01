وزيرة التخطيط تلتقي نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي

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وزيرة التخطيط تلتقي نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع فرانز تيمرمانس، نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش مشاركة سيادتها في الحدث الذي نظمته منظمة "الاتحاد من أجل المتوسط"، حول الرؤية المتوسطية للتحول الأخضر.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ما حققته مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يركز على الاقتصاد الحقيقي ويمنح الأولوية لقطاعات الزراعة والتصنيع والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودور الاقتصاد الاخضر في هذا الإطار في ظل طبيعته العابرة للقطاعات.

كما أشارت الدكتور هالة السعيد، إلى تطبيق معايير الاستدامة البيئية لتعزيز المشروعات الخضراء بخطة الاستثمار الحكومية، وبرامج بناء القدرات المرتبطة بتلك المعايير من خلال تدريب 700 كادر حكومي، بالاشتراك مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية وكذلك تضمين البعد البيئي في الخطط التنموية الوطنية.



ونوهت السعيد، عن الجهود الوطنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، ودور الصندوق السيادي في هذا الإطار، واشتراك الصندوق في مبادرة كوكب واحد one plan initiative والتي أطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وذلك للاستفادة من جهود الصناديق السيادية ودورها في دعم جهود مواجهة ظاهرة تغير المناخ.

كما أستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" باعتبارها مشروع تنموى يحقق كل الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ويدعم جهود تحسن جودة الحياة والحفاظ على البيئة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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