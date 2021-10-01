أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 بالبنوك

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أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 بالبنوك

واصل سعر الدولار ثباته اليوم الثلاثاء 5-10-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك ببداية تعاملات البنوك العاملة فى مصر، ليثبت سعره فى بنكى "الأهلي المصري وبنك مصر" عند 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفى بنك البنك التجارى الدولى ثبت عند 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند سعر 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس.


ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

المصدر: اليوم السابع

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