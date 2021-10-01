

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 بالبنوك أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 بالبنوك

واصل سعر الدولار ثباته اليوم الثلاثاء 5-10-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك ببداية تعاملات البنوك العاملة فى مصر، ليثبت سعره فى بنكى "الأهلي المصري وبنك مصر" عند 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفى بنك البنك التجارى الدولى ثبت عند 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند سعر 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس.





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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.66 جنيه للشراء.



15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

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