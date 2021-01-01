فرضيات تفسّر الصورة الغريبة في القارة القطبية الجنوبية

آخر الأخباراخبار منوعة › فرضيات تفسّر الصورة الغريبة في القارة القطبية الجنوبية

صورة الخبر: فرضيات تفسّر الصورة الغريبة في القارة القطبية الجنوبية
فرضيات تفسّر الصورة الغريبة في القارة القطبية الجنوبية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة غريبة في القارة القطبية الجنوبية، نشرها أحد مستخدمي "غوغل إيرث".

وفي الصورة يظهر مدخل وما يشبه شكل القبة وسط الجليد، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية والتي نشرت اللقطة.

وأخذت اللقطة من قناة على "يوتيوب" متخصصة بنشر التقارير المتعلقة بالظواهر الغريبة.

وانقسمت الآراء حول الصورة الغريبة، بين مشكك لها، وآخرين دافعوا عن صحتها لافتين إلى أنها قد تكون بوابة لمبان تقع تحت القارة القطبية الجنوبية.

وذهب آخرون إلى فرضية وجود كائنات فضائية تعيش في هذه القارة، مطالبين بمزيد من التحقيق في الأمر.

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فرضيات تفسّر الصورة الغريبة في القارة القطبية الجنوبية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
22542

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager