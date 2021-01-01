تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة غريبة في القارة القطبية الجنوبية، نشرها أحد مستخدمي "غوغل إيرث".
وفي الصورة يظهر مدخل وما يشبه شكل القبة وسط الجليد، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية والتي نشرت اللقطة.
وأخذت اللقطة من قناة على "يوتيوب" متخصصة بنشر التقارير المتعلقة بالظواهر الغريبة.
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التعليقات على فرضيات تفسّر الصورة الغريبة في القارة القطبية الجنوبية
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