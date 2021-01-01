

12 موقعا وتطبيقا عالميا تتعرض لأعطال في يوم واحد: أبرزها فيسبوك وجوجل 12 موقعا وتطبيقا عالميا تتعرض لأعطال في يوم واحد: أبرزها فيسبوك وجوجل

تسببت أعطال شبكات التواصل الاجتماعي «فيسبوك وإنستجرام» وتطبيقات «واتساب وماسنجر» في لجوء المستخدمين لشبكات بديلة، ما تسبب في وجود ضغط عليها وتسبب في إصابتها بالأعطال.



وأكدت وسائل إعلام عالمية وجود شكوى من مستخدمي شبكات ومنصات «زووم» و«يوتيوب» ومنصة «نتفليكس» وتطبيق «فايبر» وذلك بعدد كبير من دول العالم.



كما شمل التعطل الذي حدث أمس الإثنين تطبيقات أخرى على مستوى العالم، مثل مواقع أمازون وجوجل، بالإضافة أنه في وقت لاحق، وردت بلاغات عن مشكلات تقنية في تطبيق سناب شات.

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ونقلت «روسيا اليوم» شكاوى عدد ضخم من مستخدمي هذه المواقع، حيث أفادوا بوجود مشكلات لدى هذه المواقع والمنصات والتطبيقات.وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام وفيسبوك» وتطبيقات التراسل الفوري «واتساب وماسنجر» عطلا في جميع أنحاء العالم استمر لمدة 6 ساعات.وأعلن موقع «داون ديتيكتور» تعطل موقع «فيسبوك» وتطبيقي «إنستجرام وواتساب»، في حوالي الساعة 16:44 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين، وأثرت على المستخدمين على مستوى العالم.ويعد موقع «داون ديتيكتور» الأكثر شهرة في العالم، الذي يهتم بجمع معلومات عن حالة الخدمة عبر الإنترنت، حيث يجذب مئات الملايين من المستخدمين الذين يرغبون في فهم حالة اتصالهم بالإنترنت وشبكة الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والألعاب والترفيه وغيرها من الخدمات عبر الإنترنت، ومن خلال تحليل عشرات الملايين من تقارير المشكلات الشهرية.وأفاد الموقع بأن مستخدمين من مختلف دول العالم يعانون صعوبات في الولوج لشبكة التدوينات القصيرة «تويتر» ومحرك البحث العملاق «جوجل» وموقع «أمازون» للتسويق وتطبيق «تيك توك»، إلى جانب وجود بلاغات عن أعطال في خدمة الهاتف المحمول في الولايات المتحدة الأمريكية.