

سنة أولى جامعة.. اتيكيت التعامل مع زملاء الدراسة "أهم نصيحة بلاش تجاوز" سنة أولى جامعة.. اتيكيت التعامل مع زملاء الدراسة "أهم نصيحة بلاش تجاوز"

تعتبر السنوات الأولى مع بداية الدراسة الجامعية هى مرحلة انتقالية بالشخص وشخصيته التي تتغير بشكل جذري عن مرحلة الدراسة الثانوية، وتكوين شخصية بالغة راقية إذا اتبعت قواعد الاتيكيت واللياقة ولباقة الحديث والتعامل، حتى لو بين الزملاء والأصدقاء داخل الحرم الجامعي، فيمتاز الاتيكيت بأنه يرسم طريقة راقية في التعامل مع الجميع حتى لو اشخاص مقربين منا، مما يعكس صورة جيدة عنا أمام الغير، لذا يستعرض اليوم السابع مع خبيرة الاتيكيت شاهندا شاور طريقة التعامل المثالية مع الزملاء الشباب والفتيات داخل الجامعة خاصة في سنة أولى دراسة كما يلي.



ترك مساحة بينكما:

خاصة أثناء الجلوس والاختلاط بين الشباب والفتيات يجب عليهم ترك مساحة مناسبة اثناء الجلوس في المدرج أو خارجه، مع التأكد بأنهم يجلسون بشكل لائق ولا يكونوا مربعين ارجلهم أو يضعون أرجلهم بشكل يسبب ازعاج للشخص الذي يجلس بجوارهم.



مستوى الصوت:

يجب الاهتمام اثناء الحديث على مراعاة مستوى الصوت حتى وقت المزاح أو الهزار، فلا يجب رفع الصوت بشكل مبالغ فيه داخل الجامعة حتى نعكس صورة جيدة عن مجموعة الاصدقاء التي ننتمى إليها، ولن نكون محور للشغب أو للإزعاج.



التحدث عن الغير:

لا يجب أبداً التحدث عن الغير بشكل غير لائق، لا تعليقاً على ملبس أو مستوى اجتماعي، ولا نتنمر ابداً فنحن الأن في مرحلة تعليمية فارقة في حياتنا بعد ذلك، اما أن نكون أشخاص اسوياء نحترم الجميع أو أن نكون شخصيات غير مهنية وغير راقية في التعامل، مع التأكد بأننا جميعاً قادرون على وضع انفسنا في المكانة التي نرغب فيها.

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عدم التجاوز:وضع حدود للهزار او المزاح في التعامل سواء بين اصحاب الجنس الواحد أو بين الشباب والفتيات، فلا يجب التلفظ بألفاظ خادشة او ايحائات، أو المزاح بمد الايدي، ويجب تقدير الزملاء بشكل لائق ومعاملتهم مثلما نحب أن نعامل.