4 طرق لارتداء القميص الأوفر سايز في خريف 2021



طرق لارتداء القميص الأوفر سايز طرق لارتداء القميص الأوفر سايز

تمتاز مقاسات الأوفر سايز أو المقاسات الواسعة في جميع قطع الملابس بأنها تناسب كل الأجسام سواء الرفيعة أو الممتلئة، الأمر الذي يجعل من ارتداء هذه القطع أمر سهل وبسيط ولا يتطلب الكثير من الجهد للظهور بشكل لائق ومثالي، خاصة مع بدايتها كموضة منذ العام الماضي 2020، واستمرارها معنا حتى خريف وشتاء 2021، لذا يستعرض "اليوم السابع" مع خبير الأزياء مصطفى الشافعي 4 طرق لارتداء القميص الأوفر سايز بأكثر من شكل لإطلالة مختلفة وجذابة ودون بذل الكثير من الجهد.



القميص على الجينز:

يفضل ارتداء القميص البيزك على البناطيل الجينز، حتى وإن كان البنطلون أيضاً اوفر سايز، فهو يعطي انطباع بالانطلاق والحيوية خاصة في وقت الصباح، ويمكنك اختيار حذاء رياضي أنيق معه.



القميص على البنطلون الجلد:

تستمر معنا موضة البنطلون الجلد من خريف إلى شتاء 2021، ويفضل ارتدائه على القميص الأوفر سايز، وهو مناسب جداً لفترة المساء أو حضور مناسبات وقت الليل.

القميص الأوفر سايز فقط:أما بالنسبة لغير المحجبات، فمن المناسب والـ "تريندي" خلال هذه الفترة الحالية، ارتداء القميص الأوفر سايز فقط على حذاء، ومعاملته معاملة الفستان القصير، كما يفضل أن يكون ارتدائه على حذاء رياضي وهو مناسب لارتدائه وقت الصباح في المقابلات الخاصة بالأصدقاء فقط.القميص الاوفر سايز على الكارديجان:يفضل ارتداء القميص الاوفر سايز مع الكارديجان الخفيف خاصة في فترة الخريف وتغيرات الجو، فهو يعطي احساساً بالحيوية وأيضاً يضفي لمسة أنيقة للقطعة الأوفر سايز التي تحاكى القطعة الأخرى التي ترتديها عليه.







