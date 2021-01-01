4 طرق لارتداء القميص الأوفر سايز في خريف 2021

تمتاز مقاسات الأوفر سايز أو المقاسات الواسعة في جميع قطع الملابس بأنها تناسب كل الأجسام سواء الرفيعة أو الممتلئة، الأمر الذي يجعل من ارتداء هذه القطع أمر سهل وبسيط ولا يتطلب الكثير من الجهد للظهور بشكل لائق ومثالي، خاصة مع بدايتها كموضة منذ العام الماضي 2020، واستمرارها معنا حتى خريف وشتاء 2021، لذا يستعرض "اليوم السابع" مع خبير الأزياء مصطفى الشافعي 4 طرق لارتداء القميص الأوفر سايز بأكثر من شكل لإطلالة مختلفة وجذابة ودون بذل الكثير من الجهد.
القميص على الجينز:
يفضل ارتداء القميص البيزك على البناطيل الجينز، حتى وإن كان البنطلون أيضاً اوفر سايز، فهو يعطي انطباع بالانطلاق والحيوية خاصة في وقت الصباح، ويمكنك اختيار حذاء رياضي أنيق معه.
القميص على البنطلون الجلد:
تستمر معنا موضة البنطلون الجلد من خريف إلى شتاء 2021، ويفضل ارتدائه على القميص الأوفر سايز، وهو مناسب جداً لفترة المساء أو حضور مناسبات وقت الليل.
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