

5 أخطاء يرتكبها الرجال عند تنسيق أزيائهم 5 أخطاء يرتكبها الرجال عند تنسيق أزيائهم

تطورت اتجاهات الموضة للرجال بحلول القرن الحادى والعشرين، وأتاحت للرجل التعبير من نفسه من خلال الأزياء المختلفة، وعلى الرغم من أنه من الأفضل دائمًا أن يكون الرجل على طبيعته، إلا أن هناك بعض القواعد البسيطة التي يجب اتباعها، فبالنسبة للرجل، التفاصيل هي ما يمكن أن تصنع أو تفسد الزي بأكمله.



فاختيار رابطة عنق خاطئة لنوع الجسم يمكن أن يفسد المظهر بالكامل، لذلك عليك الانتباه إلى أصغر الأخطاء التي لايزال الرجال يرتكبونها حتى يومنا هذا، وفى التقرير التالى يوضح موقع "برايت سايد" بعض هذه الأخطاء التى قد يقع فيها الرجال عند اختيار الأزياء:



1. البليزر طويل جدًا أو قصير جدًا



البدلة هي بالتأكيد قطعة أساسية في أزياء الرجال وغالبًا ما تشتمل على بليزر، ويمكن أن تؤدي قطعة الملابس هذه إلى تحسين مظهرك بالكامل أو إفساده، لذا تأكد من اختيارها بحكمة، وينطبق هذا أيضًا على الجواكيت التي يرتديها الرجال مع بذلاتهم، فمن المهم أن يغطي طول الجاكيت السترة الخاصة بك.

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2. يظهر التيشرت الداخليارتداء القميص الداخلي أو "الأندر شيرت" ليس جريمة طالما أنه لا يظهر، نعلم جميعًا أنه من المهم حماية قميصك الأساسى من العرق والبقع، لكن القميص الداخلي يعتبر ملابس داخلية، لذا وفقًا لقواعد الآداب، يجب ألا يكون مرئيًا على الإطلاق، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يضيف خطوطًا أفقية غير ضرورية تدمر أبعاد جسمك، ولكن إذا كنت ترغب حقًا في فك أزرار قميصك الأساسى الخاص بك، فربما تختار تيشرت برقبة على شكل V تحته بدلاً من ذلك.3. ترتدي الصنادل مع الجواربافترض معظمنا أن هذا الاتجاه كان سينتهي، لكن يبدو أن الرجال ما زالوا يفعلون ذلك، ويعتبر ارتداء الصنادل فى الصيف أمر عادى، ولكنه غير جذاب للغاية أن ترى الرجال يرتدونها طوال الوقت، خاصة إذا كنت تفعل ذلك بالجوارب، ويفضل ارتداء الصنادل حافي القدمين حتى تشعر بالراحة، و إذا كنت لا تحب إظهار قدميك، ففكر في الاستثمار في أحذية مغلقة من الأمام.4. الجمع بين البدلات والأحذية الرياضيةنرحب دائمًا بالقليل من الحرية في الأناقة، لكن لا تخطئ في ارتداء حذاء رياضي مع بدلة، ولا يتعلق الأمر فقط بحقيقة أنه غير منطقي، فبعد كل شيء تُصنع الأحذية الرياضية للجري، وليس لحضور الاجتماعات، لذا من المحتمل أن تدمر فرصتك في الظهور بمظهر أنيق أو جذاب، لذلك تأكد من أن لديك زوجًا واحدًا على الأقل من الأحذية المخبأة في مكان ما في المنزل في حالة ظهور حدث يحتاج إلى بدلة.5. رابطة العنق الخاصة بك غير متوافقة مع نوع جسمكيختار العديد من الرجال رابطة العنق الخطأ لأنفسهم، نعم، يجب أن تختار رابطة العنق الخاصة بك وفقًا لنوع جسمك، فقط انتبه لطول رابطة العنق، ولا ينبغي أن تخفي إبزيم الحزام.الخطأ الشائع الثاني هو ارتداء رابطة عنق عريضة جدًا على جذعك، وبشكل عام، يجب أن تكون رابطة العنق من 3 بوصات إلى 3.75 بوصات (7.5 سم إلى 9.5 سم) للرجل متوسط ​​الحجم، لذلك إذا كان نوع جسمك أصغر من المتوسط​​، فهذا شيء يجب مراعاته، وتعتبر رابطة العنق بمثابة لمسة نهائية لزي مدروس جيدًا، لذلك من الضروري أن تأخذ في الاعتبار جميع خياراتك عند الاستثمار في واحدة.