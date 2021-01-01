حقيقة تورط الهاكرز الصينى فى تعطيل فيس بوك.. فيديو



الهاكرز الصينى الهاكرز الصينى

مع سقوط فيس بوك والمواقع التابعة له لأكثر من 6 ساعات، اتجهت أصابع الاتهام إلى الهاكرز، اتهامات بالجملة وجهها رواد مواقع التواصل الاجتماعى لطفل صينى، لم يتجاوز الـ13 عاما، وادعوا أنه وراء الاختراق الأكبر الذى طال الشركة.



الطفل الصينى وانج زهينجيانج طالب الإعدادية الملقب بـ"معجزة القرصنة" له عدة وقائع سابقة فى الاختراق منها: اختراق حساب المدرسة للحصول على الإجابات التى يحتاج إليها حصل على أحدث نسخة من لعبة "الإكس بوكس" بعد اختراق المتجر الإلكترونى لتقليل ثمنها بما يناسب مصروفه وقلل سعرها من 2500 يوان لـ1 يوان.



لكن الطفل الصينى الذى يعمل حاليا مع جامعة تسينجهوا فى بكين لم يكن هو المتسبب فى تعطيل فيس بوك، وقالت الشركة إن خللا تقنيا داخليا تسبب بتعطيل عمل المنصة ولا يوجد دليل على اختراق بيانات المستخدمين بسبب العطل التقنى.

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المنصة اعتذرت عن العطل الذى وصفه موقع "داون ديتكتور" المتخصص بتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت بأكبر خلل تتعرض له فيس بوك على الإطلاق.