حقيقة تورط الهاكرز الصينى فى تعطيل فيس بوك.. فيديو

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › حقيقة تورط الهاكرز الصينى فى تعطيل فيس بوك.. فيديو

صورة الخبر: الهاكرز الصينى
الهاكرز الصينى

مع سقوط فيس بوك والمواقع التابعة له لأكثر من 6 ساعات، اتجهت أصابع الاتهام إلى الهاكرز، اتهامات بالجملة وجهها رواد مواقع التواصل الاجتماعى لطفل صينى، لم يتجاوز الـ13 عاما، وادعوا أنه وراء الاختراق الأكبر الذى طال الشركة.

الطفل الصينى وانج زهينجيانج طالب الإعدادية الملقب بـ"معجزة القرصنة" له عدة وقائع سابقة فى الاختراق منها: اختراق حساب المدرسة للحصول على الإجابات التى يحتاج إليها حصل على أحدث نسخة من لعبة "الإكس بوكس" بعد اختراق المتجر الإلكترونى لتقليل ثمنها بما يناسب مصروفه وقلل سعرها من 2500 يوان لـ1 يوان.

لكن الطفل الصينى الذى يعمل حاليا مع جامعة تسينجهوا فى بكين لم يكن هو المتسبب فى تعطيل فيس بوك، وقالت الشركة إن خللا تقنيا داخليا تسبب بتعطيل عمل المنصة ولا يوجد دليل على اختراق بيانات المستخدمين بسبب العطل التقنى.

المنصة اعتذرت عن العطل الذى وصفه موقع "داون ديتكتور" المتخصص بتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت بأكبر خلل تتعرض له فيس بوك على الإطلاق.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حقيقة تورط الهاكرز الصينى فى تعطيل فيس بوك.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
89321

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager