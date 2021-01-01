كشف إسلام الشاطر لاعب الأهلى السابق، أن هناك أنباء تؤكد أن محمد الشناوى حارس منتخب مصر والأهلى تعرض للإصابة ولم يكمل مران الفراعنة مساء الثلاثاء استعدادا لمباراتى منتخب ليبيا فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.
قال إسلام الشاطر خلال تقديمه برنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلى: " أن الشناوى لم يكمل تدريب المنتخب مساء الثلاثاء بسبب آلام فى العضلة الخلفية، ونتمنى أن يكون اللاعب سليم".
وأضاف الشاطر: "كلنا فى ضهر منتخبنا الوطني، وكلامنا عن غياب محمد شريف ومحمد مجدى أفشة لأن يهمنا المنتخب يكون فى أفضل صورة".
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التعليقات على أنباء عن إصابة الشناوى بالخلفية وعدم استكمال مران المنتخب
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