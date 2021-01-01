انسحب أفراد رابطة مشجعي نادي الزمالك من التواجد في مدرجات صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية، وذلك مع انتهاء حفل افتتاح بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد.
وقال أسامه البدري عضو الرابطة في تصريحات خاصة ليلا كورة: "قررنا التواجد في الحفل احترمًا للدعوة التي وجهت لنا، إلا أننا خرجنا من الصالة قبل النهاية بقليل احتجاجًا على عدم وجود أي مسؤول من الزمالك في الصالة".
وحصل يلا كورة على مقطع مصور لانسحاب رابطة جماهير الزمالك، والتي أظهرت خروج الجماهير بالتزامن مع وجود لاعبي فريقي الوحدة السعودي وكالهيت الأمريكي في أرض الملعب لخوض عمليات الإحماء.
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التعليقات على بالفيديو.. انسحاب رابطة مشجعي الزمالك في ختام افتتاح مونديال الأندية لكرة اليد
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