بالفيديو.. انسحاب رابطة مشجعي الزمالك في ختام افتتاح مونديال الأندية لكرة اليد



رابطة مشجعي الزمالك رابطة مشجعي الزمالك

انسحب أفراد رابطة مشجعي نادي الزمالك من التواجد في مدرجات صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية، وذلك مع انتهاء حفل افتتاح بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد.



وقال أسامه البدري عضو الرابطة في تصريحات خاصة ليلا كورة: "قررنا التواجد في الحفل احترمًا للدعوة التي وجهت لنا، إلا أننا خرجنا من الصالة قبل النهاية بقليل احتجاجًا على عدم وجود أي مسؤول من الزمالك في الصالة".



وحصل يلا كورة على مقطع مصور لانسحاب رابطة جماهير الزمالك، والتي أظهرت خروج الجماهير بالتزامن مع وجود لاعبي فريقي الوحدة السعودي وكالهيت الأمريكي في أرض الملعب لخوض عمليات الإحماء.

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وأقيم حفل افتتاح كأس العالم للأندية المقام حاليًا في السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، وأنطلقت بعده مباشرة مواجهة الوحدة وكالهيت.ويستعد الزمالك حاليًا لملاقاة برشلونة غدًا، الأربعاء، في إطار مباريات دور الثمانية من البطولة العالمية.