مع عدم حدوث تقدم في مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح لتجديد التعاقد، تزداد الشائعات حول إمكانية رحيل النجم المصري عن أنفيلد.
قدم "talk sport" تقريرا عن مستقبل محمد صلاح الذي ينتهي تعاقده مع ليفربول في صيف 2023، وإمكانية انتقاله إلى مانشستر سيتي.
يرى أدريان دورام مدير "توك سبورت" أن ليفربول قد لا يستطيع رفض عرض مانشستر سيتي لشراء محمد صلاح مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.
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التعليقات على تقرير إنجليزي.. هل ينتقل صلاح إلى السيتي مقابل 100 مليون؟
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