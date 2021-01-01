تقرير إنجليزي.. هل ينتقل صلاح إلى السيتي مقابل 100 مليون؟

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هل ينتقل صلاح إلى السيتي

مع عدم حدوث تقدم في مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح لتجديد التعاقد، تزداد الشائعات حول إمكانية رحيل النجم المصري عن أنفيلد.

قدم "talk sport" تقريرا عن مستقبل محمد صلاح الذي ينتهي تعاقده مع ليفربول في صيف 2023، وإمكانية انتقاله إلى مانشستر سيتي.

يرى أدريان دورام مدير "توك سبورت" أن ليفربول قد لا يستطيع رفض عرض مانشستر سيتي لشراء محمد صلاح مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

أدريان يشير إلى أن محمد صلاح الذي سيتم عامه الـ30 الصيف المُقبل، أمامه فرصة أخيرة لإبرام عقدا عملاقا قبل أن يواصل التقدم في العمر، وقد يكون مانشستر سيتي هو فرصته التالية.

ووفقا للتقرير فإن محمد صلاح هو الخيار المثالي للمدرب الإسباني بيب جوارديولا وناديه مانشستر سيتي، كما أن ملاك ليفربول سيرحبون بالعرض المالي الكبير للاستفادة من اللاعب بدلاً من رحيله المجاني بنهاية تعاقده.

المصدر: "talk sport"

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