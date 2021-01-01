لجنة الفيروسات تكشف خطورة متحور دلتا من فيروس كورونا



متحور دلتا من فيروس كورونا متحور دلتا من فيروس كورونا





قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا متحور دلتا سريعة الانتشار وتصيب عدد حالات كثيرة إلا أنها تشفى سريعًا.



وأوضحت عضو اللجنة العليا للفيروسات في تصريحات خاصة لـ"فيتو " إلى أن هناك تحورات اهتمت بها منظمة الصحة العالمية وأطلقت تحذيرات عالمية بشأنها منها ألفا وبيتا وجاما ودلتا بينما تعرض الفيروس لعشرات التحورات إلا أنها ليست مؤثرة ولا تسبب قلق.

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و أكدت أن معدل انتشار العدوى يزيد مع التحورات الجديدة لافتة إلى أن أحدث التحورات هو تحور "مو" الذي كشفت عنه منظمة الصحة العالمية ولا يوجد عنه دراسات جديدة وكافية لأعراض المرض.وأضافت أنه يتم اكتشاف التحورات الجديدة من خلال إجراء فحوصات أكثر دقة في نوع الفيروس وعمل تحاليل جينية معقدة للكشف عن السلالات الجديدة.كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الإثنين، عن خروج 700 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 259647 حتى أمس.وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 771 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 33 حالة جديدة.وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 307569 من ضمنهم 259647 حالة تم شفاؤها، و17469 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.