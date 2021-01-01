قالت الموظفة المستقيلة من "فيسبوك"، فرانسيس هاوغن، التي سربت وثائق داخلية للشركة، إن "هناك 600 ألف حساب للأطفال على فيسبوك ما كان لها أن تكون على الموقع".
وخلال جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي، أكدت هوغن أن "شركة فيسبوك تعلم أن هناك حسابات لأطفال تحت سن 13 سنة على موقعها وهي تجني أرباحا طائلة من الإعلانات التي يستخدم الأطفال فيها"، مشيرة إلى أن "الخوارزميات في فيسبوك قد تؤدي إلى فقدان الأطفال لشهيتهم والموقع يعلم ذلك".
ولفتت إلى أن "فيسبوك تقول إن لديها تقنية الذكاء الاصطناعي التي ستساعد في التخلص من المحتوى الضار، إلا أن خبراء داخل فيسبوك أكدوا أن الذكاء الاصطناعي لن يساعد في التخلص من المحتوى الضار"، مشددة على أن "هناك سلسلة من الإجراءات التي أكدت أن فيسبوك اختارت الربح المالي على حساب المصلحة العامة".
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التعليقات على "مسربة فضائح فيسبوك" تكشف عن عدد حسابات الأطفال الموجودة على الموقع
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