سقوط عشرات العملاء للمخابرات الأمريكية حول العالم



وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وكالة المخابرات المركزية الأمريكية

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن خسارة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" العشرات من العملاء أو المجندين، سواء عن طريق إلقاء القبض عليهم أو قتلهم أو كشفهم وتجنيدهم من قبل دول أخرى.



وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، إن كبار مسؤولي مكافحة التجسس الأمريكيين أبلغوا جميع محطات وقواعد وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه" حول العالم، الأسبوع الماضي، بأن أعداد مقلقة من المخبرين الذين تم تجنيدهم من دول أخرى للتجسس لصالح الولايات المتحدة قد تم أسرهم أو قتلهم.



وقالت الرسالة التي بعثت في برقية سرية للغاية غير عادية، إن مركز مهمة مكافحة التجسس التابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية قد نظر في عشرات الحالات في السنوات العديدة الماضية بشأن مخبرين أجانب قُتلوا أو اعتقلوا أو تعرضوا للاختراق أو تم كشفهم أو تجنيدهم في المقابل. على الرغم من اختصار البرقية، فقد حددت البرقية عددًا محددًا من العملاء الذين أعدمتهم وكالات استخبارات متنافسة - وهي تفاصيل بالغة الدقة لا يشاركها مسؤولو مكافحة التجسس عادةً في مثل هذه البرقيات.

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وسلطت البرقية الضوء على الصراع الذي تواجهه وكالة التجسس لأنها تعمل على تجنيد جواسيس حول العالم في بيئات عمل صعبة، وفي السنوات الأخيرة، كانت أجهزة الاستخبارات المعادية لأمريكا في دول مثل روسيا والصين وإيران وباكستان تطارد مصادر وكالة المخابرات المركزية وفي بعض الحالات تمكنت من تحويلهم إلى عملاء مزدوجين.ومع الاعتراف بأن تجنيد الجواسيس هو عمل محفوف بالمخاطر، أثارت البرقية القضايا التي ابتليت بها الوكالة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك ضعف الحرفية مثل؛ أن تكون واثقًا جدًا من المصادر؛ التقليل من أهمية وكالات الاستخبارات الأجنبية، والتحرك بسرعة كبيرة لتجنيد المخبرين مع عدم إيلاء اهتمام كافٍ لمخاطر التجسس المضاد المحتملة - وهي مشكلة وصفتها البرقية بـ"وضع المهمة بمكانة فوق أولوية الأمن".الاستخبارات الروسية تهاجم أمريكا بسبب منشأ فيروس كورونا.. فما القصة؟ضابط يكشف سر خوف المخابرات من عودة ترامب..وسبب وحيد يمنعه من الترشحأظهر العدد الكبير من العملاء المخترقين في السنوات الأخيرة أيضًا البراعة المتزايدة للبلدان الأخرى في استخدام ابتكارات مثل المسح البيومتري والتعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي وأدوات القرصنة لتتبع تحركات ضباط وكالة المخابرات من أجل اكتشاف مصادرهم.وفي حين أن وكالة المخابرات المركزية لديها العديد من الطرق لجمع المعلومات الاستخبارية لمحلليها من أجل صياغتها في ملخصات لواضعي السياسات، تظل شبكات المخبرين البشريين الموثوق بهم حول العالم هي محور جهودها، وهو نوع المعلومات الاستخبارية التي من المفترض أن تكون الوكالة الأفضل في العالم في جمعها و تحليلها.قال مسؤولون سابقون إن تجنيد مخبرين جدد هو الطريقة التي يحصل بها "ضباط الحالة" في وكالة المخابرات المركزية - الجواسيس في الخطوط الأمامية - على الترقيات. لا يتم عادةً ترقية ضباط الحالة لإجراء عمليات استخبارات مضادة جيدة، مثل معرفة ما إذا كان المخبر يعمل بالفعل في بلد آخر.كرست الوكالة الكثير من اهتمامها خلال العقدين الماضيين للتهديدات الإرهابية والصراعات في أفغانستان والعراق وسوريا، لكن تحسين جمع المعلومات الاستخبارية عن القوى المعادية، الكبيرة والصغيرة على حد سواء، أصبح مرة أخرى حجر الزاوية في أجندة وكالة المخابرات المركزية، خاصة وأن صناع السياسة يطالبون بمزيد من التبصر في الصين وروسيا.قال مسؤولون سابقون إن فقدان المخبرين ليس مشكلة جديدة. لكن البرقية أظهرت أن القضية أكثر إلحاحًا مما هو مفهوم للجمهور.كان التحذير، بحسب من قرأوه، موجهاً في المقام الأول إلى ضباط وكالة الخطوط الأمامية، وهم الأشخاص الأكثر مشاركة بشكل مباشر في تجنيد المصادر وفحصها. ذكّرت البرقية ضباط الحالة في وكالة المخابرات المركزية للتركيز ليس فقط على تجنيد المصادر، ولكن أيضًا على القضايا الأمنية بما في ذلك فحص المخبرين والتهرب من أجهزة الاستخبارات العدائية.من بين أسباب إرسال البرقية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوثيقة، حث ضباط الحالة في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية على التفكير في الخطوات التي يمكنهم اتخاذها بأنفسهم ليقوموا بعمل أفضل في إدارة المخبرين.وقال مسؤولون سابقون إنه يجب أن يكون هناك تركيز أكبر على الأمن ومكافحة التجسس، بين كبار القادة وأفراد الخطوط الأمامية على حد سواء، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتجنيد المخبرين، الذين يسمونهم ضباط الـ"سي آي أيه" عملاء.وقال دوغلاس لندن الناشط السابق في الوكالة "لا أحد في نهاية المطاف يتحمل المسؤولية عندما تسير الامور للأسوأ مع عميل". وأضاف:"في بعض الاحيان هناك أشياء خارجة عن سيطرتنا لكن هناك أيضا حالات من الحمق والإهمال، ولا يتحمل الاشخاص الذين يشغلون مناصب عليا المسؤولية أبدا".قال السيد لندن إنه لم يكن على علم بالبرقية. لكن كتابه الجديد "المجند: التجسس والفن المفقود للاستخبارات الأمريكية"، يجادل بأن تحول وكالة المخابرات المركزية نحو العمل السري والعمليات شبه العسكرية قوض التجسس التقليدي الذي يعتمد على التجنيد الآمن للعملاء والتعامل معهم.وقال مسؤولون سابقون إن هناك رسائل عالمية بعث بها إلى وكالة المخابرات المركزية ومحطاتها وقواعدها، والتي تشير إلى اتجاهات أو مشاكل مقلقة، أو حتى تحذيرات حول مشاكل التجسس المضاد، لم يسمع بها أحد، ومع ذلك، فإن المذكرة التي تحدد عددًا محددًا من المخبرين الذين تم اعتقالهم أو قتلهم من قبل قوى معادية هي مستوى غير عادي من التفاصيل، وهو مستوى يشير إلى أهمية المشاكل الحالية. وقال مسؤولون سابقون إن مسؤولي مكافحة التجسس يحبون عادة إبقاء مثل هذه التفاصيل سرية حتى عن قوة العمل الواسعة التابعة لـ"سي آي إيه".ورفضت المتحدثة باسم وكالة المخابرات المركزية الرد على سؤال حول البرقية.