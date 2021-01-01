ما هي الإسعافات الأولية بعد لدغة الثعبان.. تعرف عليها



الإسعافات الأولية بعد لدغة الثعبان الإسعافات الأولية بعد لدغة الثعبان

الأفاعي السامة تنبعث منها السم طواعية عندما تلدغ يمكنهم التحكم في كمية السم التي يفرزونها ، وتؤدي 50 إلى 70٪ من لدغات الثعابين السامة إلى تسممها حتى مع وجود نوع أقل خطورة من اللدغة ، يجب التعامل مع كل لدغة ثعبان كحالة طبية طارئة ما لم تكن متأكدًا تمامًا من أن اللدغة جاءت من ثعبان غير سام أي تأخير في العلاج بعد لدغة الثعبان السامة يمكن أن يؤدي إلى إصابة خطيرة تؤدي إلى الموت ،أليك أهم خطوات الأسعافات الألولية للدغة الثعبان .



كيف يتم علاج لدغات الثعابين؟



أولاً وقبل كل شيء ، اطلب العناية الطبية الفورية. هذا يعني الاتصال برقم الأسعاف 123 أو خدمات الطوارئ في أقرب وقت ممكن ، لأنه حتى لو لم تكن اللدغة مؤلمة في البداية ، فلا تزال بحاجة إلى التعامل معها كما لو كانت مهددة للحياة. يمكن أن يساعد التعرف على الثعبان بشكل صحيح في العلاج ، على الرغم من صعوبة القيام بذلك. تأكد أيضًا من اتخاذ الخطوات التالية فورًا:

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قم بإزالة أي مجوهرات أو ساعات ، حيث يمكن أن تتسبب في قطع الجلد في حالة حدوث تورم.احتفظ بمنطقة اللدغة أسفل القلب لإبطاء انتشار السم عبر مجرى الدم.ابق ساكنا وهادئا. إذا استطعت ، انقل إلى جانبك واسترح في وضع الاسترداد . سيؤدي التحرك كثيرًا إلى انتشار السم بشكل أسرع في الجسم.قم بتغطية مكان اللدغة بضمادة نظيفة وجافة. حاول استخدام ضمادة تثبيت الضغط إذا استطعت. يجب لف هذا النوع من الضمادات بإحكام حول اللدغة. بعد ذلك ، لف ضمادة أخرى حول الطرف بأكمله ، بحيث يجمد.في حين أن هذه كلها تدابير احترازية مفيدة ، فإن العلاج النهائي لدغة الثعبان هو مضاد السم. حاول الحصول على ضحية مضاد السم في أسرع وقت ممكن. يمكن أن تساعد معرفة حجم الثعبان ولونه وشكله طبيبك على تحديد مضاد السموم الأفضل لهذا الموقف بالذات.حقيقة ممتعة: يتم إنشاء مضادات السموم عن طريق تحصين الخيول أو الأغنام بسم ثعبان معين. يتم بعد ذلك معالجة مصل الدم (الجزء المائي من الدم) ، حيث سيحتوي على أجسام مضادة قادرة على تحييد تأثيرات السم. هناك مضادات السموم التي تعالج لدغات نوع معين من الثعابين (مضادات السموم أحادية النوعية) وأيضًا تلك التي تعالج لدغات عدد من الثعابين الموجودة في منطقة جغرافية معينة (مضادات السموم متعددة الأنواع).يُعطى مضاد السم إما عن طريق الحقن أو من خلال الوريد (من خلال إبرة في الذراع) ، حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات في أسرع وقت ممكن. في حين أن أيًا من هاتين الطريقتين قد تؤدي إلى آثار جانبية ، فقد ثبت أنهما الأكثر فعالية. أحد هذه الآثار الجانبية هو مرض داء المصل ، والذي يمكن أن يظهر بعد أربعة إلى 10 أيام من تناول مضاد السم. إذا واجهت أيًا من الأعراض التالية ، فيجب عليك الاتصال بمقدم الرعاية الصحية أو الطبيب للاستفسار عن مرض داء المصل:الطفح الجلدي.مثير للحكة.الم المفاصل.حمى.فشل كلوي.تورم الغدد الليمفاوية.ما الذي لا يجب عليك فعله عند علاج لدغة ثعبان؟يمكن أن تسبب لدغة الثعبان الناس في الذعر والتصرف بشكل غير عقلاني. ومع ذلك ، هناك أشياء معينة يجب تجنب القيام بها فورًا بعد لدغة الثعبان ، بما في ذلك:لا تلتقط الثعبان أو تحاول لفه أو قتله ، لأن هذا سيزيد من فرصتك في التعرض للعض مرة أخرى. حتى الثعابين الميتة يمكن أن تلدغ.لا تستخدم عاصبة.لا تقطع الجرح على الإطلاق.لا تحاول امتصاص السم.لا تضع الثلج أو تستخدم الماء لغمر الجرح.لا تشرب الكحول.لا تشرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين.لا تتناول أي دواء لتسكين الآلام ، مثل إيبوبروفين (أدفيل ، أسيتامينوفين®).