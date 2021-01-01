أبرزها تقوية المناعة ومنع الإنفلونزا .. فوائد زيت شجرة الشاي

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فوائد زيت شجرة الشاي

يعد زيت شجرة الشاي من أكثر المواد الطبيعية الغنية بالفوائد الصحية اللازمة لحماية الانسان من أخطر الأمراض وبالرغم من ذلك لايعرفها إلا عدد قليل من الأشخاص.

نكشف لكم في هذا التقرير أهم فوائد زيت شجرة الشاي الصحية ، وفقا لما جاء في موقع “healthline ”

مضاد فيروسات
يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص قوية مضادة للفيروسات وأظهرت دراسات علمية أن زيت شجرة الشاي يمكن أن يساعد في منع انتشار الأنفلونزا والفيروسات الأخرى.

تقوية المناعة
كشفت بعض الدراسات أن زيت شجرة الشاي ينشط خلايا الدم البيضاء في جهاز المناعة مما يساعد الجسم على محاربة الالتهابات.

مضادات الميكروبات
استخدم زيت شجرة الشاي كمحلول مطهر لعدة قرون وأكدت الدراسات الحديثة أن إضافته إلى الصابون تساعد في قتل الفيروسات والبكتيريا كما يساعد في تنظيف الجروح ومنع الالتهابات.

مضاد للفطريات
توصلت بعض الدراسات الععلمية إلى أن زيت شجرة الشاي يعمل على قتل الفطريات المسببة للعدوى. يستخدمه الناس عادة لعلاج فطريات القدم والأظافر،ويمكن أن يستخدم لعدوى الخميرة علاج ومرض القلاع عن طريق الفم، وكلاهما تسببها المبيضات الخمائر .

المصدر: موقع “healthline ”

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