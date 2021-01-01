الفرق بين الحقن المجهري وعملية أطفال الأنابيب

أوضح الدكتور أحمد عاصم الملا استشارى عمليات الحقن المجهرى والمناظير النسائية وعلاج العقم، أنه في عملية أطفال الأنابيب يتم تهيئة ظروف حدوث التخصيب خارجيا، لكن لا يتم حقن الحيوان المنوي إلى داخل البويضة، بل تترك الحيوانات المنوية بجوار البويضة في ظروف خاصة وتترك لتخترق البويضة وتخصبها من تلقاء نفسها وفقا لسلوكها الطبيعي، بينما في الحقن المجهري لا تترك مهمة اختراق البويضة للحيوانات المنوية بنفسها، بل يتم حقن الحيوان المنوي داخل البويضة مباشرة تحت المجهر.
وقال الدكتور أحمد عاصم، إنه في الواقع ليس هناك مجال لتفضيل إحدى عمليات التخصيب الصناعي تفضيلًا مطلقا، لأن هذه العمليات تعالج حالات مختلفة من العقم أو ضعف القدرة الإنجابية، لذلك يمكن وصف إحدى العمليات بأنها الأنسب لحالة المريض فالتلقيح الاصطناعي مثلًا يستخدم في حالات العقم غير المسبب أو في حالات الضعف البسيط للسائل المنوي، والحقن المجهري يستخدم في علاج حالات الضعف الشديد للحيوانات المنوية، او عند فشل الإخصاب باستخدام تقنية أطفال الأنابيب.
وأضاف الملا، أنه يتم اللجوء إلى الحقن المجهري كوسيلة لعلاج ضعف القدرة الإنجابية في حالات الضعف الشديد للحيوانات المنوية بدرجة لا تؤهلها لإتمام عملية التخصيب واختراق البويضة بنفسها وعند عدم حدوث إخصاب أطفال الأنابيبب وفي حال وجود التصاقات بالحوض تمنع من إتمام التخصيب داخليًا بصورة طبيعية حيث يمكن كذلك استخدام تنقية أطفال الأنابيب في علاج هذه الحالات إذا كانت الحيوانات المنوية سليمة ومؤهلة للتخصيب، وفي حالات العقم غير المسبب اذا لم يحدث حمل مع التلقيح الصناعي.
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