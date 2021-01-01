صرح الدكتور محمد عماد الدين استشارى عمليات التجميل وتنسيق القوام وزميل كلية الجراحين الملكية بجامعة أدنبرة، أن مشكلة التصاق الفخذين من المشكلات التي تزعج الكثير من الرجال والنساء، حيث تسبب احتكاك الركبتين وتؤثر على المشي والحركة، إضافة إلى الالتهابات والاحمرار في منطقة الاحتكاك.
وقال الدكتور محمد عماد الدين، يمكن التخلص من التصاق الفخذين بعدة وسائل، وذلك حسب درجات التصاق الفخذين، ففي حالة الالتصاق الخفيف أو المتوسط نلجأ إلى الوسائل التقليدية مثل: الرياضة، واتباع نظام غذائي صحي، أو جلسات عيادات التجميل، أما في حالة الالتصاق الشديد نلجأ إلى التدخل الجراحي من خلال شفط دهون الفخذين، وشد الترهلات.
وأضاف أن طرق علاج التصاق الفخذين للرجال، تختلف فهناك من يفضل الطرق التقليدية رغم أنها تحتاج إلى وقت طويل ومجهود مضاعف مثل الرياضة والنظام الغذائي، وهناك من يفضل العمليات الجراحية مثل شفط دهون وشد ترهلات الفخذين؛ لأنها تعطي أفضل النتائج في فترة قصيرة دون مجهود.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على في أقل وقت.. نصائح للتخلص من التصاق الفخذين
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق