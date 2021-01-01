في أقل وقت.. نصائح للتخلص من التصاق الفخذين



التصاق الفخذين التصاق الفخذين

صرح الدكتور محمد عماد الدين استشارى عمليات التجميل وتنسيق القوام وزميل كلية الجراحين الملكية بجامعة أدنبرة، أن مشكلة التصاق الفخذين من المشكلات التي تزعج الكثير من الرجال والنساء، حيث تسبب احتكاك الركبتين وتؤثر على المشي والحركة، إضافة إلى الالتهابات والاحمرار في منطقة الاحتكاك.



وقال الدكتور محمد عماد الدين، يمكن التخلص من التصاق الفخذين بعدة وسائل، وذلك حسب درجات التصاق الفخذين، ففي حالة الالتصاق الخفيف أو المتوسط نلجأ إلى الوسائل التقليدية مثل: الرياضة، واتباع نظام غذائي صحي، أو جلسات عيادات التجميل، أما في حالة الالتصاق الشديد نلجأ إلى التدخل الجراحي من خلال شفط دهون الفخذين، وشد الترهلات.



وأضاف أن طرق علاج التصاق الفخذين للرجال، تختلف فهناك من يفضل الطرق التقليدية رغم أنها تحتاج إلى وقت طويل ومجهود مضاعف مثل الرياضة والنظام الغذائي، وهناك من يفضل العمليات الجراحية مثل شفط دهون وشد ترهلات الفخذين؛ لأنها تعطي أفضل النتائج في فترة قصيرة دون مجهود.

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وتابع محمد عماد الدين في تصريحات صحفية، يتم علاج التصاق الفخذين جراحيا للرجال بشفط الدهون سواء بالجراحة التقليدية أو شفط الدهون بالفيزر أو بالليزر، ثم شد الترهلات إذا كان الجلد مترهلًا وغير مرن، ويمكن الاستفادة من تقنية نحت الجسم رباعي الأبعاد والتي تعمل على إبراز العضلات الداخلية وهى تنقية شفط الدهون بالفيزر.وأكد الدكتور محمد عماد الدين، أن بعد شفط دهون الفخذين، ربما تظهر ترهلات بسبب عدم مرونة الجلد وعدم قدرته على التكيف مع الحجم الجديد للفخذين وفي هذه الحالة نلجأ إلى الشد الايوني للجلد والمعروف بتقنية الجي بلازما ويتم دون جراحة، أما في حالة الترهلات الشديدة نلجأ إلى الجراحة وقص الجلد الزائد.وأشار الدكتور محمد عماد الدين، إلى أن التصاق الفخذين عند المشي شائع بين الرجال والنساء على حد سواء، نتيجة زيادة الوزن، وكثرة تناول الكربوهيدرات والسكريات، وقلة الحركة والرياضة، إضافة إلى العوامل الوراثية والتي تجعل الدهون تتراكم بكثرة في الجزء السفلي من الجسم.