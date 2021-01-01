جامعة الأقصر: كلية الطب على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب

أجرى الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية بكلية الطب بطيبة، في إطار متابعته لاستعدادات الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد.
شملت جولة رئيس الجامعة، والتي رافقه خلالها الدكتور حمدي حسين عميد كلية الطب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس؛ المكاتب الإدارية والمعامل، ومركز الاختبارات الإلكترونية، وقاعات التدريس، للوقوف على مدى استعداد الكلية وجاهزيتها لاستقبال الطلبة الجدد هذا العام.
أوضح رئيس الجامعة أن كلية الطب أصبحت على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب، مؤكدًا أن معامل الكلية تم تجهيزها بأحدث الأجهزة المطابقة للمواصفات العالمية، لتمكين الطلاب وتدريبهم على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن المدينة الجامعية بدأت في إجراءات تسكين الطلاب طبقًا للقواعد المعمول بها في الجامعة.
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