الإخوان الإرهابية تتلقى ضربة موجعة جديدة.. فيديو



الإخوان الإرهابية الإخوان الإرهابية

تلقت جماعة الإخوان الإرهابية ضربة موجعة خلال الأيام القليلة الماضية بعدما كشفت أجهزة الدولة المصرية مغارة على بابا التي يقودها المتهم صفوان ثابت، وتم ضبط الأموال التى كانت تسعى الجماعة الإرهابية لاستخدامها من أجل إعادة إحياء أنشطة التنظيم.



تقرير لمؤسسة ماعت، كشف أن الجماعة الإرهابية كانت تخطط من خلال التمويلات التي تحصل عليها من رجال الأعمال والممولين التابعين لهم لإعادة إحياء أنشطة التنظيم، إلا أن جميع مخططاتهم باءت بالفشل نتيجة ليقظة الأجهزة المعنية في الدولة، وتصديها لتلك الجماعات الإرهابية، التي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره.



