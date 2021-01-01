طريقة عمل المشبك للشيف نجلاء الشرشابي

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المشبك

يعد المشبك من أشهر أنواع الحلوى التى يتم تناولها خلال احتفالات المولد النبوي الشريف حيث تتمع بمذاق خاص يجعل الجميع يرغب في تناولها .

وتوفيرا لنفقات شراء حلوى المولد باهظة الثمن ، نقدم لكم طريقة عمل المشبك بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير المشبك

كوب دقيق أبيض

كوب نشا

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

ملعقة صغيرة من السكر الخشن
ماء للعجن

زيت للقلي

شربات ثقيل
طريقة عمل المشبك
* في وعاء كبير إخلطى المكونات معاً حتى تحصلى على سائل غليظ القوام

* اتركى مكونات العجينة حتى تتخمر ثم صبيها فى شكل دائرى فى الزيت حتى تصبح لونها ذهبى

* ضعيها فى الشربات الغليظ القوام ثم صفيها من الشربات الزائد وقدمي المشبك باردا وبالهنا والشفا

المصدر: elbalad

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