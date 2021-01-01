طريقة عمل المشبك للشيف نجلاء الشرشابي

يعد المشبك من أشهر أنواع الحلوى التى يتم تناولها خلال احتفالات المولد النبوي الشريف حيث تتمع بمذاق خاص يجعل الجميع يرغب في تناولها .
وتوفيرا لنفقات شراء حلوى المولد باهظة الثمن ، نقدم لكم طريقة عمل المشبك بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير المشبك
كوب دقيق أبيض
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