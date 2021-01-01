حكم تربية الكلاب في المنزل.. أمين الفتوى يكشف الحالات الجائزة

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حكم تربية الكلاب في المنزل.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤالا يقول صاحبه: ما رأي حضرتك في تربية الكلاب في المنزل؟



حكم تربية الكلاب في المنزل



وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تربية الكلب في المنزل لكل غرض مباح فهو جائز، مشيراً إلى أن هناك أغراض محرمة كترويع الآمنين وغيرها.

ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء في إجابته على السائل، إلى أن الكلب ليس بنجس كما يذهب البعض أخذاً برأي المالكية وكذلك ما يلمسه أو يأكل به .



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حكم تربية الكلاب في المنزلحكم تربية الكلاب في المنزل مع الحفاظ على أماكن الصلاة بعدم الدخول فيها.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".وأجاب "وسام"، قائلًا: إن حكم تربية الكلاب في المنزل واقتنائها لأي سبب غير منهي عنه، جائز شرعًا، موضحًا أن حكم تربية الكلاب في المنزل للكبر والخيلاء أو إيذاء الجيران أو إخافتهم حرام.وأضاف وسام أن المعمول به في دار الفتوى الأخذ برأي المذهب المالكي بأن الكلب ليس نجسًا، مشيرَا إلى أن ملامسة الكلب لجسد الإنسان أو ثيابه، لا يترتب عليه نجاسة.وأكد أمين الفتوى أن مسألة وجوب الغسل 7 مرات للآنية التي لحق بها لعاب الكلب، تعد مسألة خاصة، لافتًا إلى أن الإنسان لو أراد أن يستعمل هذا الإناء، فعليه غسله 7 مرات إحداهن بالتراب.وأشار وسام الى إنه يجوز اقتناء الكلاب التي يحتاجها المكلف في حياته وعمله، بشرط ألَّا يروع الآمنين أو يزعج الجيران، واقتناء الكلب المحتاج إليه لا يمنع مِن دخول الملائكة على قول كثيرٍ من أهل العلم.أما عن نجاسة الكلب ومكانه قال أمين الفتوى أنه يمكن للسائل الأخذ في ذلك بمذهب السادة المالكية في القول بطهارة الكلب، ويُنصَح بوضعه في حديقة الدار إن وجدت، وإلَّا فليجعل الإنسان لنفسه في بيته مُصلًّى لا يدخله الكلب.