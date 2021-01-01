الغندور يكشف مفاجأة بشأن مستقبل أشرف بن شرقي



أشرف بن شرقي أشرف بن شرقي

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك، رفض عقد جلسة مع ممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء الأسبق، لمناقشة ملف تجديد عقده.



وقال خالد الغندور، في فيديو عبر قناته على موقع يوتيوب: "ممدوح عباس طلب عقد جلسة مع أشرف بن شرقي، وطلب الموافقة على دفع الموسم الأول من عقد اللاعب “كاش”.



تابع الغندور:"أشرف بن شرقي خايف من حالة عدم الاستقرار التي يمر بها نادي الزمالك، ولم يذهب لمقابلة ممدوح عباس رغم تحديد موعد بينهما".

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وأضاف: "على أي حال، ممدوح عباس يٌشكر على ما يحاول فعله لتجديد أشرف بن شرقي، وهذا أمر يسعد جماهير الزمالك، حتى وإن كان قطاع عريض من الجماهير ضده، لكننا في النهاية يريد استمرار أشرف بن شرقي".أوضح:" معلوماتي أن الريان القطري، بدأ مفاوضاته مع أشرف بن شرقي، للحصول عل توقيعه في شهر يناير، على أن ينضم إلى صفوفه في الموسم الجديد".