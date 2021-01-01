أكد الإعلامي خالد الغندور، أن النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك، رفض عقد جلسة مع ممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء الأسبق، لمناقشة ملف تجديد عقده.
وقال خالد الغندور، في فيديو عبر قناته على موقع يوتيوب: "ممدوح عباس طلب عقد جلسة مع أشرف بن شرقي، وطلب الموافقة على دفع الموسم الأول من عقد اللاعب “كاش”.
تابع الغندور:"أشرف بن شرقي خايف من حالة عدم الاستقرار التي يمر بها نادي الزمالك، ولم يذهب لمقابلة ممدوح عباس رغم تحديد موعد بينهما".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الغندور يكشف مفاجأة بشأن مستقبل أشرف بن شرقي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق