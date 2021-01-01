

أرقام خيالية.. أرباح آبل من الألعاب تفوق شركات مايكروسوفت وسوني ونينتيدو مجتمعة أرقام خيالية.. أرباح آبل من الألعاب تفوق شركات مايكروسوفت وسوني ونينتيدو مجتمعة

أفادت تقارير، أن أرباح شركة Apple آبل الأمريكية من الألعاب يفوق أرباح عدد كبير من الشركات العالمية الكبرى، حيث تكسب آبل من ألعاب متجرها App Store أضعاف شركات رائدة في مجال الألعاب.



وبحسب موقع AppleInsider فإن أرباح آبل من الألعاب لعام 2019 قد فاق أرباح شركات مايكروسوفت و سوني و نينتيدو و Activision Blizzard مجتمعة.



وكشف تحليل من صحيفة وول ستريت جورنال أن أرباح آبل المستمدة من الألعاب في عام 2019 وصلت ل 8.5 مليار دولار، خلال فترة تجربة هذه الألعاب فقط ، وبعدها قالت شركة آبل إن هوامش التشغيل التي تمت مناقشتها لم تكن صحيحة وكانت أعلى من الواقع.

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وتشير أحد التقارير إلى أن الرقم المستند إلى الألعاب يزيد بنحو 2 مليار دولار عن الربح التشغيلي الناتج عن الألعاب خلال نفس فترة الـ 12 شهرًا من قبل مايكروسوفت و سوني و نينتيدو و Activision Blizzard مجتمعة.وقال عدد من المحللين إن الألعاب تشكل الجزء الأكبر من عائدات App Store ، مع الأخذ في الاعتبار البيانات الواردة من Sensor Tower والتي قدرت أن آبل تلقت 15.9 مليار دولار من الإيرادات من متجر التطبيقات لهذا العام .كما تم الإشارة إلى أن متجر التطبيقات حقق ربحًا تشغيليًا قدره 12.3 مليار دولار لهذا العام ، وهو ما يمثل ما يقرب من خمس أرباح التشغيل الإجمالية.وكانت كشفت الدعوى القضائية بين شركة Epic المالكة للعبة فورتنايت و شركة آبل عن العديد من التفاصيل حول عمليات آبل ، نظرًا للكم الهائل من الأدلة التي ظهرت أثناء الاكتشاف وبعد ذلك تم تقديمها إلى المحكمة.