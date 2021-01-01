

بعد شكاوى عديدة.. حقيقة توقف "تيك توك" عن العمل بعد شكاوى عديدة.. حقيقة توقف "تيك توك" عن العمل

اشتكى عدد كبير من مستخدمي موقع الفيديوهات القصيرة تيك توك TikTok، من انقطاع في خدمات التطبيق لديهم وعدم التواصل بشكل طبيعي، معربين عن خوفهم من أن يكون تيك توك قد انضم لتطبيقات فيسبوك المنقطعة منذ ساعات.



وسجل موقع الأعطال DownDetector عددا كبيرا من الشكاوى عن تعطل تطبيق تيك توك في عدد من الدول حيث سجل الموقع أكثر من 500 شكوى في دقائق.



ويظهر موقع DownDetector نسبة أعطال وعدم تواصل وصل ل 22 % من مستخدمي التطبيق، كما تشير نتائج التطبيق إلى أن العطل لا يؤثر على جميع المستخدمين في العالم ، في الوقت الحالي.

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ولم يصدر تطبيق تيك توك أى بيان رسمى حتى الآن عند تعطل التطبيق، كما لم تصدر الصفحة المختصة بالدعم الفني للتطبيق TikTokSupport عن أى أعطال تواجه التطبيق.وأصاب عطل مفاجئ، منذ قليل تطبيقات فيسبوك ماسنجر و انستجرام و واتسآب حيث أبلغ المستخدمون بظهور رسالة جاري الاتصال، الأمر الذي نتج عنه عدم قدرتهم علي ارسال او استقبال اي رسائل بينهم و بين اصدقائهم.وبحسب صحيفة "express" البريطانية، تلقى موقع "Downdetector" التقني المتخصص في رصد أعطال تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة ، عددا كبيرا من الشكاوى بوجود مشكلة بالتطبيق ولم يعرف سبب حدوثها حتي الآن.وقال موقع "فيسبوك" في تغريدة على "تويتر"، أنه "يدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا"، مضيفا: "نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج" .جدير بالذكر أى تطبيقات فيسبوك لم تعد للخدمة حتى هذه اللحظة، كما تواصل الشركة انخفاضا كبيرا في أسهمها، كما انضمت عدد من التطبيقات الأخرى مثل سيجنال للعطل العالمي الذي يضرب التطبيقات.