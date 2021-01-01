سيتمكن محبو وعشاق شخصيات ديزني من الاستمتاع بقدرات مساعد أمازون الصوتي، أليكسا، بطريقتهم الخاصة. حيث أعلنت الشركتان تعاونهما لإطلاق نسخة خاصة من أليكسا بأصوات شخصيات الرسوم المتحركة الشهيرة لديزني، وأطلق عليها “Hey, Disney”.
سيتوفر مساعد ديزني الجديد على أجهزة إيكو المنزلية المختلفة، وكذلك الحال في الفنادق والمنتجات وحدائق ألعاب ديزني التي تحوي أجهزة إيكو. وسيكون المساعد الصوتي المخصص الأول من نوعه على أجهزة ايكو، حيث اقتصرت هذه الأجهزة منذ إطلاقها على الصوت النسخة الأساسية من أليسكا.
وسيتمكن مستخدموه من التفاعل مع شخصيات شهيرة من مسلسلا وأفلام ديزني، بيكسار، مارفل، حرب النجوم، وغيرها من سلاسل الأفلام والمسلسلات التي تملكها.
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التعليقات على ديزني تتعاون مع أمازون لإطلاق مساعد صوتي بالاعتما على أليكسا
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