

ديزني تتعاون مع أمازون لإطلاق مساعد صوتي بالاعتما على أليكسا ديزني تتعاون مع أمازون لإطلاق مساعد صوتي بالاعتما على أليكسا

سيتمكن محبو وعشاق شخصيات ديزني من الاستمتاع بقدرات مساعد أمازون الصوتي، أليكسا، بطريقتهم الخاصة. حيث أعلنت الشركتان تعاونهما لإطلاق نسخة خاصة من أليكسا بأصوات شخصيات الرسوم المتحركة الشهيرة لديزني، وأطلق عليها “Hey, Disney”.



سيتوفر مساعد ديزني الجديد على أجهزة إيكو المنزلية المختلفة، وكذلك الحال في الفنادق والمنتجات وحدائق ألعاب ديزني التي تحوي أجهزة إيكو. وسيكون المساعد الصوتي المخصص الأول من نوعه على أجهزة ايكو، حيث اقتصرت هذه الأجهزة منذ إطلاقها على الصوت النسخة الأساسية من أليسكا.



وسيتمكن مستخدموه من التفاعل مع شخصيات شهيرة من مسلسلا وأفلام ديزني، بيكسار، مارفل، حرب النجوم، وغيرها من سلاسل الأفلام والمسلسلات التي تملكها.

قد يعجبك أيضا...

يتيح مساعد ديزني الجديد مختلف المزايا التي توفرها أليكسا؛ مثل ضبط المنبه والساعة، طلب التذكير في بعض المهام، معرفة حالة الطقس، طلب نكتة، أو حتى لعب لعبة خاصة في حال كان الجهاز يحوي شاشة. فيما سيوفر المزيد من المزايا في الفنادق والمنتجعات لجعل الزائر أكثر سعادة من خلال تأدية كافة طلباته عبر المساعد الصوتي ودون الحاجة للاتصال بالاستقبال أو قسم الموظفين.سيتوفر مساعد ديزني “Hey, Disney” في الولايات المتحدة مع بداية 2022 على أن يتوفر مع بعض الملحقات الأخرى بشخصيات ديزني؛ أولها حامل لجهاز إيكو Show 5 مستوحى من شخصية ميكي ماوس الشهيرة، وهو يتوفر الآن للطلب المسبق على أمازون بسعر 25 دولار أمريكي.