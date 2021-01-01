

تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Vivo iQOO Z5x تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Vivo iQOO Z5x

بعد أيام قليلة من الإعلان عن الهاتف iQOO Z5 ظهرت العديد من التقارير التي تشير إلى أن شركة فيفو تعمل على هاتف بمواصفات أقل تحت مسمى Vivo iQOO Z5x، والآن ظهر تسريب جديد يكشف عن المواصفات الرئيسية التي سيصل بها هذا الهاتف حيث يوضح التسريب أن الهاتف سيضم 3 كاميرات في الخلف ومعالجا متوسطا من ميديا تيك وبطارية تدعم الشحن السريع بقوة 44 واط ومواصفات أخرى مسربة سنتعرف عليها في مقال اليوم.



المواصفات الرئيسية للهاتف Vivo iQOO Z5x

يشير هذا التسريب الجديد إلى أن شركة فيفو ستعلن عن الهاتف iQOO Z5x مع شاشة AMOLED بحجم 6.57 بوصة وبدقة 2408×1080 بكسل وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 120 هرتز وستحتوي على ثقب صغير في المنتصف من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة وبفتحة عدسة f/2.5.

وبالإضافة إلى ذلك فهذا الهاتف سيضم 3 كاميرات في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الماكرو (الكاميرات الخلفية ستدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية).



سيتم تشغيل هاتف Vivo iQOO Z5x بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 900 المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وسيعمل بنظام Android 11 مع أحدث واجهة مستخدم من الشركة كما أنه سيتوفر مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام.

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بطارية هذا الهاتف الذي ظهر في قوائم IMEI database بنموذج رقم V2131A سيتوفر كذلك مع بطارية بسعة 4500 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 44 واط، وعلاوة على ذلك فإنه سيتميز بمستشعر لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.وهذا كان أبرز ما ورد في تسريب اليوم ونتوقع أن تخرج الشركة في قادم الأيام للكشف عن التفاصيل التي تخص الهاتف Vivo iQOO Z5x الذي من المتوقع أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي مع نهاية شهر ديسمبر المقبل.