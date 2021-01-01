قررت شركة سامسونج جلب تقنية المفاتيح الرقمية للسيارات إلى مستخدمي هواتف جالكسي مع نهاية العام الحالي، وذلك بعد إعلان تعاونها مع مصنعي السيارات في مؤتمر الكشف عن سلسلة جالكسي S21 في بداية العام للعمل على عدة تقنيات.
ستتوفر تقنية المفتاح الرقمي الذكي من سامسونج مع سيارة Genesis GV60 الكهربائية للمستخدمين بداية من كوريا الجنوبية مع نهاية العام الحالي 2021. وستعمل من خلال تقنية الاتصال قريب المدى NFC، وتقنية UWB التي طورتها خلال الفترة الماضية وتعمل بشكل مشابه لتقنية بلوتوث بالنسبة للمسافة ونقل البيانات لكن بحماية وتشفير أكبر.
Genesis GV60
وتساعد هذه التقنية أصحاب السيارات على فك قفل سياراتهم من خلال هواتف الذكية بسهولة بطريقة أشبه بعملية شراء المنتجات عبر نقاط البيع اللاتلامسية، كما تساعد في مشاركة مفتاح السيارة بأمان مع أفراد العائلة والأصدقاء، ما يتيح لهم منح الأذن باستخدام السيارة في حالات الطوارئ مثلًا أو عند الحاجة، ومن ثم إلغاء هذا الأمر.
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التعليقات على سامسونج ستسمح باستخدام هواتف جالكسي كمفاتيح سيارات رقمية نهاية هذا العام
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