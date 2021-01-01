

سامسونج ستسمح باستخدام هواتف جالكسي كمفاتيح سيارات رقمية نهاية هذا العام سامسونج ستسمح باستخدام هواتف جالكسي كمفاتيح سيارات رقمية نهاية هذا العام

قررت شركة سامسونج جلب تقنية المفاتيح الرقمية للسيارات إلى مستخدمي هواتف جالكسي مع نهاية العام الحالي، وذلك بعد إعلان تعاونها مع مصنعي السيارات في مؤتمر الكشف عن سلسلة جالكسي S21 في بداية العام للعمل على عدة تقنيات.



ستتوفر تقنية المفتاح الرقمي الذكي من سامسونج مع سيارة Genesis GV60 الكهربائية للمستخدمين بداية من كوريا الجنوبية مع نهاية العام الحالي 2021. وستعمل من خلال تقنية الاتصال قريب المدى NFC، وتقنية UWB التي طورتها خلال الفترة الماضية وتعمل بشكل مشابه لتقنية بلوتوث بالنسبة للمسافة ونقل البيانات لكن بحماية وتشفير أكبر.



Genesis GV60

وتساعد هذه التقنية أصحاب السيارات على فك قفل سياراتهم من خلال هواتف الذكية بسهولة بطريقة أشبه بعملية شراء المنتجات عبر نقاط البيع اللاتلامسية، كما تساعد في مشاركة مفتاح السيارة بأمان مع أفراد العائلة والأصدقاء، ما يتيح لهم منح الأذن باستخدام السيارة في حالات الطوارئ مثلًا أو عند الحاجة، ومن ثم إلغاء هذا الأمر.

سيستخدم مفتاح سامسونج الرقمي ما تشير عنه كعنصر أمان مضمن قامت بتصميمه لحماية المعلومات وتشفير بيانات المفتاح لمنع أي احتمالية لسرقة المفتاح.ترغب سامسونج بالاعتماد على تقنية الاتصال UWB بشكل أكبر في هذا الشأن بسبب قدرتها على تشفير البيانات ومنع أي اعتراض للاتصال، وهي متوفرة مع أحدث هواتف الشركة الرائدة. لكنها ستسمح للمستخدمين الذين لا يملكون هذه الهواتف باستخدام المفتاح الرقمي عبر تقنية الاتصال القريب NFC المتوفرة على معظم هواتفها الذكية.



