وقع ما يقارب 6 آلاف مستخدم ضحية عملية سرقة على منصة Coinbase التي تعتبر واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية المشفرة، بسبب ثغرة أمنية تتعلق بأمان الحسابات وعملية التحقق بخطوتين.
وأشار موقع Bleeping Computer، إلى تأكيد Coinbase لمعلومات السرقة، الواقعة ما بين شهر أبريل ومايو 2021، وفقًا لما اكتشفه فريق الحماية للمنصة أثناء تحرياته.
وبحسب التقرير، فإن بعض المستخدمين تعرضوا للسرقة من خلال رسائل بريد إلكتروني خبيثة تسمح للمخترقين بالوصول إلى معلومات البريد الإلكتروني وكلمة المرور في Coinbase، وتكمن المشكلة الأكبر في إيجاد المخترقين ثغرة في عملية الحماية بالتحقق بخطوتين عبر الرسائل النصية، ما جعل حتى المستخدمين الذين قد فعلوا التحقق بخطوتين عرضة للسرقة بسبب الثغرة.
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التعليقات على ثغرة في منصة Coinbase تتسبب بتعرض نحو 6 آلاف مستخدم للسرقة
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