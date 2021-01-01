يوتيوب تتيح استكمال الفيديو على سطح المكتب عند إيقافه على تطبيق الهاتف

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يوتيوب تتيح استكمال الفيديو على سطح المكتب عند إيقافه على تطبيق الهاتف

إذا كنت تشاهد مقطع فيديو على تطبيق يوتيوب على هاتفك الذكي سواء كان أندرويد أو iOS وقمت بإغلاق التطبيق قبل الانتهاء من المشاهدة، وبعدها توجهت لحاسبك الشخصي وفتحت موقع يوتيوب، فإنك ستكون قادرًا على استكمال ما تشاهد بسهولة.

بدأت يوتيوب بإظهار نافذة صغيرة منبثقة على نسخة الويب على سطح المكتب توفر آخر مقطع فيديو تم متابعته على تطبيق الهاتف ولم يتم الانتهاء منه، لتسمح للمستخدمين باستكماله من حيث التوقف على التطبيق.

يمكن متابعة الفيديو عبر المتصفح بعد ذلك من خلال النافذة الصغيرة المنبثقة، أو تكبير المشغل ومشاهدة المقطع على كامل الصفحة، أو حتى إغلاق النافذة وعدم استكمال المشاهدة.

المصدر: عالم التقنيه

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