خلال شهر سبتمبر الماضي قررت شركة موتورولا المنافسة في سوق الأجهزة اللوحية وقامت بإزاحة الستار رسميا عن Motorola Tab G20 بسعر لا يتخطى 150 دولارا ومواصفات اقتصادية تتناسب مع الأشخاص الذين يريدون تشغيل الألعاب على شاشة كبيرة بأقل سعر ممكن، وخلال السطور القادمة دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الجهاز اللوحي Motorola Tab G20.
مواصفات موتورولا تاب جي 20
هذا الجهاز الجديد يأتي مع شاشة TDDI IPS LCD بحجم 8.0 بوصة وبدقة 1280×800 بكسل وتحتوي على كاميرا أمامية بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 720 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى أن Motorola Tab G20 يضم كاميرا خلفية بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.
الجهاز اللوحي Motorola Tab G20
يتم تشغيل الجهاز اللوحي Motorola Tab G20 بمعالج ثماني النواة من فئة Mediatek Helio P22T المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة PowerVR GE8320 بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام Android 11 مع أحدث واجهة مستخدم من موتورولا، ويتوفر مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائية بسعة 3 جيجا رام (الذاكرة الداخلية قابلة للاتساع من خلال منفذ microSD).
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