

مواصفات وأسعار هاتف Xiaomi Poco C31 مواصفات وأسعار هاتف Xiaomi Poco C31

كما كان مقررا بالفعل، أعلنت الآن شركة شاومي عن أحدث هواتفها الاقتصادية من سلسلة بوكو تحت مسمى Poco C31، ويأتي مع مواصفات جيدة للغاية مقارنة بسعره الرخيص حيث يضم معالج تشغيل جيدا للغاية في هذه الفئة السعرية ويضم 3 كاميرات في الخلف بالإضافة إلى بطارية ضخمة ومواصفات أخرى جيدة دعونا نتعرف عليها في هذا المقال.



مواصفات هاتف بوكو سي 31

هذا الهاتف الثاني في سلسلة Poco C يتوفر مع شاشة IPS LCD بحجم 6.53 بوصة وبجودة HD+ وبدقة 1600×720 بكسل، ويتوفر كذلك بالمعالج MediaTek Helio G35 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر مع معالج رسوميات من فئة PowerVR GE8320 و32 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية مع 3 جيجا رام من الذاكرة العشوائية أو 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، بالإضافة إلى أن هاتف Poco C31 يعمل بنظام Android 10 وبواجهة مستخدم MIUI 12 التابعة لشركة شاومي.



وبخصوص الكاميرات فيحتوي هاتف Xiaomi Poco C31 على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 ويحتوي كذلك على 3 كاميرات في الخلف الكاميرا الرئيسية بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 بجانب كاميراتين واحدة ماكرو والأخرى مسؤولة عن استشعار معلومات العمق وكلاهما يأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، مع العلم بأن الكاميرا الأمامية والخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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وبالنسبة للبطارية فتأتي بسعة 5000 ملي أمبير لا تدعم الشحن السريع ولكن تم تأكيد وصول الهاتف مع شاحن عادي بقوة 10 واط (منفذ الشحن يأتي من فئة microUSB 2.0 القديم)، أما بالنسبة لمميزات الهاتف فتتمثل في منفذ مخصص لزيادة المساحة التخزينية حتى 512 جيجا بايت (يمكن تركيب بطاقة microSD بجانب شريحتي اتصال Nano-SIM في نفس الوقت)، ومستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الخلف بالإضافة إلى أن الهاتف يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات الصوت والراديو FM.سعر الهاتف Poco C31سعر الهاتف Poco C31 يبدأ من 115 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 32 جيجا بايت مع 3 جيجا رام.ويصل إلى 130 دولارا للإصدار الذي يضم 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، مع العلم بأن هذا الهاتف متوفر للشراء في الهند من خلال متاجر البيع الرسمية.