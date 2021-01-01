أقوى منافس لهواتف سامسونغ يكتسح الأسواق قريبا

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أقوى منافس لهواتف سامسونغ يكتسح الأسواق قريبا

بدأت عملاقة صناعة التقنية vivo بالترويج لهاتفها الجديد الذي يتوقع له أن يكون أحد أقوى المنافسين لهواتف سامسونغ الذكية التي طرحت العام الجاري.

ويأتي هاتف +vivo X70 Pro بهيكل من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (164.5/75.2/8.9) ملم، ووزنه 209 غ.

أما شاشته فستكون منحنية الحواف من نوع LTPO AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يزيد عن 500 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف بنظام Android 11 مع واجهات Funtouch OS 12، ومعالج Qualcomm Snapdragon 888+ 5G المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت.

وكاميرته الأساسية ستأتي بدقة (50+48+12+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ويحوي هذا الهاتف منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 55 واطا.

المصدر: روسيا اليوم

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