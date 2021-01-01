بدأت عملاقة صناعة التقنية vivo بالترويج لهاتفها الجديد الذي يتوقع له أن يكون أحد أقوى المنافسين لهواتف سامسونغ الذكية التي طرحت العام الجاري.
ويأتي هاتف +vivo X70 Pro بهيكل من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (164.5/75.2/8.9) ملم، ووزنه 209 غ.
أما شاشته فستكون منحنية الحواف من نوع LTPO AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يزيد عن 500 شمعة/م تقريبا.
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التعليقات على أقوى منافس لهواتف سامسونغ يكتسح الأسواق قريبا
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