تليغرام يواجه مشكلة "لسبب آخر" ويتهكم على المنافسين

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تليغرام يواجه مشكلة "لسبب آخر" ويتهكم على المنافسين

قدّم تطبيق "تلغرام" للتواصل الفوري، الاثنين، تفسيرا وراء الصعوبات التي واجهها المستخدمون في ولوج المنصة، وفي الوقت نفسه تهكّم على التطبيقات التي أصابها "العطل العالمي".

وقال تلغرام، على حسابه في تويتر: "بطء تطبيقنا راجع إلى توافد عدد كبير من المستخدمين، الذين هاجروا من التطبيق الأخضر إلى الأزرق". ويقصد "تلغرام" بالتطبيق الأخضر "واتساب".

وأضاف: "نحاول الحفاظ على كل شيء حتى نتمكن من الترحيب بالجميع - ولكن بالتأكيد هناك الكثير منهم".

وكان موقع "داون ديتيكتور" قد أفاد بأن مستخدمين من مختلف دول العالم يعانون صعوبات في ولوج "تلغرام" وعدد من التطبيقات.

وتضررت جل التطبيقات الشهيرة من العطل، مثل فيسبوك وإنستغرام وواتساب، إلى جانب مواقع عالمية مثل غوغل وأمازون..

هذا وخصص "تلغرام" عددا من تغريداته للتهكم على التطبيقات المتضررة، حيث قدم حلا لمشكل واتساب بالقول: "يمكنكم بسهولة إلغاء تثبيت التطبيق"، مضيفا: "أعيش أفضل حياتي الآن".

وفي تغريدة أخرى، مرفوقة بصورة متحركة لشرطي يذرف الدموع، ذكر حساب تلغرام: "لا وقت للدموع".

المصدر: سكاى نيوز عربية

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