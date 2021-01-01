قدّم تطبيق "تلغرام" للتواصل الفوري، الاثنين، تفسيرا وراء الصعوبات التي واجهها المستخدمون في ولوج المنصة، وفي الوقت نفسه تهكّم على التطبيقات التي أصابها "العطل العالمي".
وقال تلغرام، على حسابه في تويتر: "بطء تطبيقنا راجع إلى توافد عدد كبير من المستخدمين، الذين هاجروا من التطبيق الأخضر إلى الأزرق". ويقصد "تلغرام" بالتطبيق الأخضر "واتساب".
وأضاف: "نحاول الحفاظ على كل شيء حتى نتمكن من الترحيب بالجميع - ولكن بالتأكيد هناك الكثير منهم".
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التعليقات على تليغرام يواجه مشكلة "لسبب آخر" ويتهكم على المنافسين
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