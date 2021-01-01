2000 جنيه زيادة على أسعار شيري أريزو 5
رفعت شركة جى بى أوتو غبور أوتو الوكيل الحصري لعلامة شيرى فى مصر، اسعار شيري أريزو 5 2000 جنيه ليصبح سعر الفئة الأولى 180 ألف جنيه، والفئة الثانية 200 ألف والفئة الثالثة 214 ألفاً
مواصفات شيري أريزو 5 موديل 2022:
محرك 4 سلندرات
سعة المحرك 1500 سى سى
قوة 114 حصان
عزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر
ناقل حركة مكون من 7 نقلات
استهلاك الوقود 7 لتر لكل 100 كيلو متر
مجموعة من التجهيزات ووسائل الأمان:
– الوسائد الهوائية
– نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS
– توزيع اليكتروني للفرامل EBD
– ونظام الثبات الإلكتروني
– ونظام مساعدة الفرامل
مجموعة من الكماليات:
-جنوط رياضية 16 بوصة.
-مصابيح ضباب أمامية
-سبويلر خلفي،
-النظام الذكى لركن السيارة
-نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك
-كاميرا خلفية
-مكييف هواء
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