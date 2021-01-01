2000 جنيه زيادة على أسعار شيري أريزو 5

آخر الأخبارأخبار السيارات › 2000 جنيه زيادة على أسعار شيري أريزو 5

صورة الخبر: 2000 جنيه زيادة على أسعار شيري أريزو 5
2000 جنيه زيادة على أسعار شيري أريزو 5

رفعت شركة جى بى أوتو غبور أوتو الوكيل الحصري لعلامة شيرى فى مصر، اسعار شيري أريزو 5 2000 جنيه ليصبح سعر الفئة الأولى 180 ألف جنيه، والفئة الثانية 200 ألف والفئة الثالثة 214 ألفاً

مواصفات شيري أريزو 5 موديل 2022:


محرك 4 سلندرات

سعة المحرك 1500 سى سى

قوة 114 حصان

عزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر

ناقل حركة مكون من 7 نقلات
استهلاك الوقود 7 لتر لكل 100 كيلو متر

مجموعة من التجهيزات ووسائل الأمان:
– الوسائد الهوائية

– نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS

– توزيع اليكتروني للفرامل EBD

– ونظام الثبات الإلكتروني

– ونظام مساعدة الفرامل

مجموعة من الكماليات:
-جنوط رياضية 16 بوصة.

-مصابيح ضباب أمامية

-سبويلر خلفي،

-النظام الذكى لركن السيارة

-نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك

-كاميرا خلفية

-مكييف هواء

المصدر: Egypt automotive

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على 2000 جنيه زيادة على أسعار شيري أريزو 5

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
39732

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager