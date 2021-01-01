

2000 جنيه زيادة على أسعار شيري أريزو 5 2000 جنيه زيادة على أسعار شيري أريزو 5

رفعت شركة جى بى أوتو غبور أوتو الوكيل الحصري لعلامة شيرى فى مصر، اسعار شيري أريزو 5 2000 جنيه ليصبح سعر الفئة الأولى 180 ألف جنيه، والفئة الثانية 200 ألف والفئة الثالثة 214 ألفاً



مواصفات شيري أريزو 5 موديل 2022:





محرك 4 سلندرات

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سعة المحرك 1500 سى سىقوة 114 حصانعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ مترناقل حركة مكون من 7 نقلاتاستهلاك الوقود 7 لتر لكل 100 كيلو مترمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمان:– الوسائد الهوائية– نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS– توزيع اليكتروني للفرامل EBD– ونظام الثبات الإلكتروني– ونظام مساعدة الفراملمجموعة من الكماليات:-جنوط رياضية 16 بوصة.-مصابيح ضباب أمامية-سبويلر خلفي،-النظام الذكى لركن السيارة-نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك-كاميرا خلفية-مكييف هواء