كاديلاك ستغير شعارها للمرة الثانية منذ 2014

المربع نت – أكدت كاديلاك رسمياً على خطط تغيير تصميم الشعار الأيقوني للعلامة للمرة الثانية من 2014، عندما قررت كاديلاك وقتها تغيير شعار الإكليل إلى شعار أقرب لتصميم الدرع العريض العصري.
بالنسبة للشعار الجديد فقد رأيناه بالفعل على كاديلاك لايريك الكهربائية الجديدة، وسيحافظ على التصميم العريض له ولكن سيتخلى عن بعض الألوان لصالح تصميم مبني على الأسود والأبيض فقط.
هذا التصميم سنراه في جميع موديلات كاديلاك الكهربائية القادمة تماشياً مع خطط العلامة للتحول إلى الكهرباء بشكل حصري بحلول 2030.
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