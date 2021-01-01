

تصميم توقعي لتويوتا سيكويا 2022 الجديدة كلياً تصميم توقعي لتويوتا سيكويا 2022 الجديدة كلياً

كشف مصممون مستقلون عن عملهم التوقعي لمستقبل تويوتا سيكويا 2022 الجديدة كلياً، والتصميم المستلهم من تويوتا تندرا.



حصلت السيارة على واجهة مماثلة لتندرا 2022 والخاصة بفئة TDR Pro الأعلى، يشمل ذلك المصابيح الأمامية ومصابيح LED النهارية، وشريط إضاءة الطرق الوعرة والشبك الأسود. أضاف التصميم جنوط سوداء رياضية لسيكويا المتوقعة مع تطعيمات سوداء لأقواس العجلات، وحصلت السيارة على واجهة خلفية ضخمة وصدام بارز في تصميم حاد وبعيد عن الجيل الحالي من السيارة.



بعيداً عن التوقعات، نعلم أن الجيل الجديد من سيكويا سيشارك قاعدة عجلات تويوتا TNGA-F المماثلة لتندرا، ما يعني أن السيارتين ستحصلان على الكثير من الأشياء والتقنيات المشتركة، يشمل ذلك المحركات بما فيها محرك V6 بقوة 398 حصان، والمحركات الهجينة التي ستنتج ما يصل لـ437 حصان. ويشمل أيضاً الأنظمة الترفيهية وأنظمة السلامة القياسية المتطورة وغير ذلك.