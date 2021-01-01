تصميم توقعي لتويوتا سيكويا 2022 الجديدة كلياً

آخر الأخبارأخبار السيارات › تصميم توقعي لتويوتا سيكويا 2022 الجديدة كلياً

صورة الخبر: تصميم توقعي لتويوتا سيكويا 2022 الجديدة كلياً
تصميم توقعي لتويوتا سيكويا 2022 الجديدة كلياً

كشف مصممون مستقلون عن عملهم التوقعي لمستقبل تويوتا سيكويا 2022 الجديدة كلياً، والتصميم المستلهم من تويوتا تندرا.

حصلت السيارة على واجهة مماثلة لتندرا 2022 والخاصة بفئة TDR Pro الأعلى، يشمل ذلك المصابيح الأمامية ومصابيح LED النهارية، وشريط إضاءة الطرق الوعرة والشبك الأسود. أضاف التصميم جنوط سوداء رياضية لسيكويا المتوقعة مع تطعيمات سوداء لأقواس العجلات، وحصلت السيارة على واجهة خلفية ضخمة وصدام بارز في تصميم حاد وبعيد عن الجيل الحالي من السيارة.

بعيداً عن التوقعات، نعلم أن الجيل الجديد من سيكويا سيشارك قاعدة عجلات تويوتا TNGA-F المماثلة لتندرا، ما يعني أن السيارتين ستحصلان على الكثير من الأشياء والتقنيات المشتركة، يشمل ذلك المحركات بما فيها محرك V6 بقوة 398 حصان، والمحركات الهجينة التي ستنتج ما يصل لـ437 حصان. ويشمل أيضاً الأنظمة الترفيهية وأنظمة السلامة القياسية المتطورة وغير ذلك.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تصميم توقعي لتويوتا سيكويا 2022 الجديدة كلياً

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
54405

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager