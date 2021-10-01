

البورصة المصرية تربح 814 مليون جنيه البورصة المصرية تربح 814 مليون جنيه

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على تباين كافة المؤشرات، وارتفع رأس المال السوقي نحو 814 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 697.309 مليار جنيه.



وارتفع مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.59%، ليغلق عند مستوى 10427 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2673 نقطة، وهبط مؤشر "EGX 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3613 نقطة.



وصعد مؤشر "EGX 50" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2273 نقطة، وقفز مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عندفة مستوى 12766 نقطة، وزاد مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4070 نقطة.

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وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، على انها سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.البورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.وبالنظر إلى المنافسة الحرة في البورصة (سوق الأوراق المالية)، فإن ذلك يقود في كثير من الأحيان إلى عمليات مضاربة شديدة حيث انهارت فيها مؤسسات مالية كبرى، كما حصل في يوم الإثنين الأسود في بورصة نيويورك، أو يوم الاثنين الأسود الآخر الشهير في الكويت عام 1983 عندما بلغت الخسائر في سوق المناخ للأوراق المالية قرابة 22 مليار دولار. أو كارثة شهر فبراير في سوق الأسهم السعودية حيث فقد المؤشر 50% من قيمته كما فقدت معظم المتداولين السعوديين 75% من رؤس اموالهم وأيضاً كارثة يوم الثلاثاء الأسود يوم 14 مارس 2006.