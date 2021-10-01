

16 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد 16 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 16 سفينة خلال عمليات التداول.



وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن.



كما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة وسفينة حاويات.

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وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .رئيس الاقتصادية لقناة السويس، اكد أن ميناء السخنة قد حقق زيادة فى نسب تداول الواردات من الحاويات من يناير حتى يونيو الحالى بلغت ٣٩٪ كما حقق الميناء 23٪ زيادة فى حجم الصادرات و٢٥٪ فى إجمالى حركة التداول داخل الميناء.وأوضح أن الإجراءات التي تتم بالسخنة تنعكس على مؤشرات التداول التي تحققها الميناء والتي من شأنها تنعكس على الاقتصاد المحلي بشكل عام، مشيراً إلى زيادة ثقة الخطوط الملاحية العالمية في موانئ المنطقة لما تتمتع به من تكامل في المنظومة الخاصة بالإدارة داخل كل ميناء وكذلك موقع تلك الموانئ المميز مقارنةً بمثيلاتها على البحرين الأحمر والمتوسط.كما أكد رئيس المنطقة الاقتصادية على أن موانئ المنطقة تتكامل معاً ولا منافسة بينها لأن العائد العام سواء في الإيرادات أو مؤشرات التداول ينعكس على الاقتصاد القومي والدولة المصرية ويعطي رسالة ثقة للمستثمرين والخطوط الملاحية في الموانئ المصرية.