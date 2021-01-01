عثرت امرأة من كاليفورنيا، خلال تجولها في حديقة بولاية أركنساس الأميركية، على ماسة صفراء عيار 4.38 قيراط وقيمتها نحو 15 ألف دولار.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نورين وريدبرغ كانت تتجول في حديقة هوت سبرينغز الوطنية، قبل أن تلمح "كريتر أوف دايموندز ستيت بارك"، وهي حديقة معروفة يقصدها المنقبون عن الذهب للعثور على الماسات.
وأوضحت نورين، في مقابلة: "لقد شاهدت الحديقة لأول مرة في برنامج تلفزيوني منذ عدة سنوات.. وحين لمحتها قلت إنه يتعين زيارتها".
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التعليقات على داخل حديقة.. امرأة تعثر على "حجر" قيمته 15 ألف دولار
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