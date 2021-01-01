

بسبب انتهاك القوانين.. «تويتر» يعلق حساب مؤسس «فيسبوك» بسبب انتهاك القوانين.. «تويتر» يعلق حساب مؤسس «فيسبوك»

علق موقع «تويتر» الحساب الرسمي لمؤسس موقع فيسبوك، وذلك بعد ساعات قليلة من تعطل جميع خدمات شركته.



ويغلق «تويتر» الحسابات التي تنتهك معايير المجتمع والقوانين التي وضعها لحماية مستخدميه.



ولم يوضح تويتر حتى الآن أية تفاصيل إضافية حول أسباب تعليق حساب مؤسس موقع «فيسبوك».

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سبب العطلوكان مايك شروبر، مدير التكنولوجيا التنفيذي بشركة فيسبوك، قد علق على الأزمة.وقال «مايك»، عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر»: «خالص الاعتذار لكل من تأثر بانقطاع الخدمات المدعومة من فيسبوك في الوقت الحالي».وكشف «مايك»، خلال تغريدته، سر انقطاع خدمات فيسبوك وواتساب وإنستجرام: «نحن نواجه مشكلات في الشبكات، وتعمل الفرق بأسرع ما يمكن لتصحيح الأخطاء واستعادتها في أسرع وقت ممكن».وتأتي هذه التغريدة، بعيدةً عما تداوله البعض، بخصوص تسبب «هاكر صيني» في الأزمة الحالية.تعقيب إنستجراموفي وقت سابق، طالب تطبيق «إنستجرام» مستخدميه بتحمل تعطل خدماته حول العالم في الوقت الحالي، واعدًا إياهم بحل المشكلة في أسرع وقت ممكن.وكتب حساب «إنستجرام» على موقع «تويتر»: «يواجه Instagram والأصدقاء بعض الوقت الصعب في الوقت الحالي، بسبب مشكلة تعطل خدمتنا في الوقت الحالي».وأضاف: «من فضلكم تحملوا معنا».بيان واتسابأعلن تطبيق المحادثات «واتساب»، أنه يعمل حاليًا على حل المشكلة التي يعانى منها معظم المستخدمين حول العالم.وأضاف «واتساب» من خلال حسابه الرسمي على «تويتر»: «نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات في الوقت الحالي، ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن».وأتم: «سنوافيكم بأحدث التفاصيل في أقرب وقت ممكن، شكرا لصبركم».عن المشكلةواشتكى معظم مستخدمي «فيسبوك» حول العالم من توقف جميع خدماته بما في ذلك «واتساب» و«إنستجرام»، و«ماسنجر» وغيرها من التطبيقات الأخرى التابعة للشركة.ووفقًا لصحيفة «إندبندنت» البريطانية، فإن المشكلة بدأت في حوالي الساعة الخامسة من مساء اليوم، إذ ظهرت رسالة لمعظم المستخدمين حول العالم تفيد بأن متصفحهم لا يمكنه الاتصال بخدمات «فيسبوك» في الوقت الحالي.وظن المستخدمون في بادئ الأمر أن المشكلة لن تستمر إلا لبضعة لحظات كما حدث في المرات السابقة التي تعطل فيها «فيس بوك» غير أن المشكلة لا يزالت مستمرة بعد مرور قرابة ساعتين على هذا العطل المفاجئ.وكان مستخدمو «فيسبوك» في مصر قد اشتكوا من عطل مفاجيء في جميع خدماته منذ دقائق.وأدى ذلك، لتوقف تطبيق المراسلة الشهير «واتساب» عن العمل منذ دقائق، وكذلك تعطل موقع تبادل الصور إنستجرام، وتطبيق الدردشة «ماسنجر».ولا تزال المشكلة قائمة حتى الأن، وجاري العمل على حلها من قبل خبراء «فيسبوك».