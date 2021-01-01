

7 أخطاء شائعة في العناية بالبشرة الدهنية تجنبيها.. المساج بكريم دهني أهمها 7 أخطاء شائعة في العناية بالبشرة الدهنية تجنبيها.. المساج بكريم دهني أهمها

من بين أعضاء الجسم، الجلد هو أول من يتحمل العبء الأكبر للتعرض لكثير من العناصر، مما يؤدي إلى مشاكل مثل الاسمرار وحروق الشمس والبقع الداكنة والرؤوس السوداء والبثور وحب الشباب والطفح الجلدي والجفاف أو حساسية الجلد.



يمكن أن تؤدي أخطاء العناية بالبشرة الشائعة في الواقع إلى تفاقم مثل هذه المشاكل، في الواقع، يجب أن تكون العناية بالبشرة حسب نوع البشرة وفصول السنة، ففي الصيف، على سبيل المثال، تحتاج البشرة إلى تونر لإغلاق المسام وإنعاش البشرة، ومن ناحية أخرى، في فصل الشتاء، يحتاج الجلد إلى مرطبات، ومع ذلك، قد يكون من الخطأ وضع الكريمات الثقيلة على البشرة الدهنية في الشتاء.



في التقرير التالى يوضح موقع "the health site" بعض الأشياء التي يجب عليك تجنبها إذا كانت بشرتك دهنية:

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كثرة استخدام الماء والصابونيميل معظم الأشخاص ذوي البشرة الدهنية إلى غسل وجوههم بشكل متكرر بالماء والصابون في محاولة لتقليل المظهر الدهني، وهذا خطأ، فمعظم أنواع الصابون قلوية بطبيعتها، ويمكن أن يؤدي الإفراط في غسل الصابون والماء إلى تعطيل التوازن الحمضي والقلوي الطبيعي للجلد، وهذا يترك البشرة عرضة للبثور وحب الشباب.مساج للوجه بالكريم الدهنيفي الصالونات أيضًا، لا ينبغي أن تدلكى البشرة الدهنية أو المختلطة بالكريمات الدهنية، حيث سيؤدي ذلك إلى تنشيط الغدد الدهنية بشكل أكبر، مما يؤدي إلى انسداد المسام والبثور وحب الشباب، وبالنسبة للبشرة العادية إلى الدهنية، يجب أن يشمل علاج الصالون التنظيف العميق للمسام، والتقشير بالفرك أو تنظيف الحبوب.مقشر بمواد حبيبية إذا كان هناك أي طفح جلديإذا كانت هناك بثور أو حب شباب أو طفح جلدي، فلا ينبغي استخدام المقشر والمواد الحبيبية عليها، ويجب على الشخص ذو البشرة الدهنية أن يستخدم المنتجات الخالية من الزيوت، مثل المرطب غير اللامع الخالي من الزيوت، أو الواقي الشمسي الجل.الكريم المغذى ليلاهناك اعتقاد خاطئ شائع آخر وهو أن الكريم يجب أن يوضع على الجلد ليلاً ويترك طوال الليل، بادئ ذي بدء، تجنبى وضع كريم مغذي للبشرة العادية إلى الدهنية، حتى بالنسبة للبشرة العادية إلى الجافة، فإن تلطيف الجلد بالكريم طوال الليل لا يساعد على الإطلاق، في الواقع، يجب أن تكون المسام خالية من الكريم، حتى يتمكن الجلد من "التنفس".وضع كريم العين طوال الليلسواء في الصيف أو الشتاء، تجنبى ترك الكريم حول العينين طوال الليل، هذا يمكن أن يؤدي إلى عيون منتفخة، امسحي الكريم حول العينين برفق، بعد 15 دقيقة، بقطعة قطن مبللة.المستحضرات القابضة القاسيةتجنبى استخدام المستحضرات القابضة القوية للبشرة الدهنية، هذا مرة أخرى يمكن أن يعطل التوازنات العادية، فالدواء القابض مفيد في الصيف، خاصة للبشرة الدهنية، لأنه يقلل من الدهون ويمنع انسداد المسام، ومع ذلك، إذا كان قاسيًا جدًا، اخلطي المستحضر القابض مع ماء الورد بكميات متساوية واحتفظي به في زجاجة محكمة الإغلاق في الثلاجة.لمس الوجهإذا كان الجلد دهنيًا، فإن الأوساخ والملوثات تميل إلى الالتصاق بالجلد، لذا تجنبى لمس الوجه بيديك، حيث تحمل الأيدي بالفعل الجراثيم والبكتيريا، وتنقلها إلى بشرة الوجه وتؤدي إلى مشاكل الجلد والبثور، في الواقع، إذا كان هناك حب الشباب، يمكن أن يتفاقم إذا واصلت لمس وجهك.