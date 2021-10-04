فيديو لحيوان غريب يشبه التمساح يظهر في مصر ويثير رعباً



صورة للحيوان الغريب صورة للحيوان الغريب

أثار حيوان غريب يشبه التمساح في إحدى قرى مصر وأثار رعباً. وكشف أهالي قرية العوامر بمدينة أبنوب بمحافظة أسيوط جنوب القاهرة ظهور حيوان غريب يشبه التمساح النيلي أو الورل بقريتهم ما أثار رعباً وفزعاً بينهم.



وقال محمود المصري من أهالي القرية لـ"العربية.نت" إن الحيوان الغريب ظهر قبل يومين في قرية شو القنطرة، وظهر صباح اليوم الاثنين بجوار كوبري مكرم بطريق أبنوب العوامر وقرب منزل أسرته، ما أثار رعبهم، مضيفاً أنه يعتقد أن الحيوان ربما يكون ورن أو ورل نيلي.



كما طالب السكان وزارة البيئة بالتدخل لمعرفة هوية هذا الحيوان وضبطه.

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