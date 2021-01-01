فوائد استخدام خيط الأسنان للأطفال

يجب أن يبدأ الأطفال بتنظيف أسنانهم بـ خيط الأسنان في عمر الـ 3 سنوات التنظيف، ويساعد تفريش الأسنان بشكل صحيح ومتسق على إزالة معظم ترسبات الأسنان، لكن التنظيف بالفرشاة وحده لا يمكنه إزالة البلاك الموجود في الأماكن التي لا تستطيع فرشاة الأسنان الوصول إليها، وهذا يشمل ما بين الأسنان وتحت اللثة، بالإضافة إلى إزالة البلاك ، ويساعد استخدام خيط الأسنان أيضًا في:
إزالة المخلفات العالقة بالأسنان بين الأسنان وتحت اللثة
تلميع أسطح الأسنان
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