طريقة تحضير طاجن سمك بالصلصة

طاجن السمك بالصلصة
السمك من الأكلات التي تحتوي على كميات كبيرة من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم، كما تحرص الأمهات على تقديم السمك لأطفالهن بطرق مختلفة ولذيذة للحصول على فوائده.
وإليك طريقة تحضير طاجن السمك بالصلصة
مقادير طاجن السمك بالصلصة
سمكة كبيرة
بصل
طماطم
كزبرة خضراء
ثوم
كمون
فلفل حار
دقيق
ليمون
ملح
زيت
فلفل
ليمون
كرفس
جنزبيل
طريقة تحضير طاجن السمك بالصلصة
1- قومي بفرم الثوم في الخلاط الكهربائي مع الملح والفلفل الحار والكمون والليمون
2- قطعي السمك إلى قطع صغيرة وتبيلها بالتتبيلة
3- في الخلاط افرمي الكرفس مع الليمون والطماطم
4- على النار، في قليل من الزيت، يشوح البصل والثوم والجنزبيل والملح والفلفل والكزبرة والفلفل الحار والصلصة
5- ضيفي خليط الطماطم للطاسة واتركيه حتى يسبك
6- ضعي السمك بالصلصة في طاجن ساخن، ثم يدخل الفرن حتى تمام النضج.
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