طريقة تحضير طاجن سمك بالصلصة



طاجن السمك بالصلصة طاجن السمك بالصلصة

السمك من الأكلات التي تحتوي على كميات كبيرة من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم، كما تحرص الأمهات على تقديم السمك لأطفالهن بطرق مختلفة ولذيذة للحصول على فوائده.



وإليك طريقة تحضير طاجن السمك بالصلصة



مقادير طاجن السمك بالصلصة

سمكة كبيرة

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بصلطماطمكزبرة خضراءثومكمونفلفل حاردقيقليمونملحزيتفلفلليمونكرفسجنزبيلطريقة تحضير طاجن السمك بالصلصة1- قومي بفرم الثوم في الخلاط الكهربائي مع الملح والفلفل الحار والكمون والليمون2- قطعي السمك إلى قطع صغيرة وتبيلها بالتتبيلة3- في الخلاط افرمي الكرفس مع الليمون والطماطم4- على النار، في قليل من الزيت، يشوح البصل والثوم والجنزبيل والملح والفلفل والكزبرة والفلفل الحار والصلصة5- ضيفي خليط الطماطم للطاسة واتركيه حتى يسبك6- ضعي السمك بالصلصة في طاجن ساخن، ثم يدخل الفرن حتى تمام النضج.