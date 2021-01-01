مدة صلاحية التفاح.. هل يمكن تخزينه في الفريزر



مدة صلاحية التفاح مدة صلاحية التفاح

يعتبر التفاح من أكثر الفاكهة شيوعًا التي تكون وفيرة من أواخر الصيف إلى الخريف، ولذلك يمكنك تحقيق أقصى استفادة من فاكهة الموسم، وذلك لإبقائها طازجة في الثلاجة لبضعة أسابيع، وحتى التخزين طويل الأجل في صناديق التفاح فيمكن أن تتعرف علي مدة صلاحية التفاح.







مدة صلاحية التفاح

اختر تفاحًا صغيرًا لأنه يدوم لفترة أطول من التفاح الكبير، حيث تطول مدة صلاحية التفاح لابد من عدة احتياطات فيجب إبعاد أي تفاح به كدمات أو جروح بعيدًا عن الباقي ، واستخدامه على الفور قبل أن يفسد سيساعد حفظ التفاح في مكان بارد أيضًا على الحفاظ على نضارتهمما يساعد في تطويل مدة صلاحية التفاح.

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انا عن مدة صلاحية التفاح عند تخزين التفاح بشكل صحيح في الثلاجة ، يمكن أن يستمر من ستة إلى ثمانية أسابيع.ولكن يدوم التفاح لفترة أطول في الثلاجة اكثر من وضعها في الهواء حيث تبقي التفاحات الكاملة ، المحفوظة في درجة حرارة الغرفة ، طازجة لمدة أسبوع تقريبًا فالثلاجة هي أفضل مكان لجعل التفاح يدوم.هل التفاح يجعل الفواكه والخضروات الأخرى تفسد بشكل أسرع؟نعم ينتج التفاح غاز الإيثيلين أثناء نضجه، وهذا الغاز سيجعل المنتجات الأخرى تفسد بسرعة أكبر. قم بتخزين المنتجات الأخرى بعيدًا عن التفاح. لا تفوّت أخطاء الإنتاج الأخرى التي قد ترتكبها.البيئة المثالية للتخزين هي مكان رطب بدرجة حرارة تتراوح بين 30-35 درجة فهرنهايت لعدد صغير من التفاح ، يعتبر الدرج الهش في الثلاجة مكانًا رائعًا للتخزين لزيادة الرطوبة ، يجب وضع التفاح في كيس بلاستيكي به ثقوب ، أو تغطيته بمنشفة ورقية مبللة.ونقدم لكي خطوات لتخزين التفاح في ثلاث خطوات وبدون مجهود.1-ضع القليل من التفاح في كيس تجميد شفاف او أكياس ورقية وقم بتخزينها في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع، استخدم الحقائب المستعملة قدر الإمكان.2- لتخزين التفاح خلال فصل الشتاء ، لف كل واحدة في ورقة واحدة من الجريدة وضعها في طبقات مفردة على صينية للحصول على بديل رخيص لرفوف التفاح ، استخدم صينية ملفات قديمة ، مع إضافة المزيد من الطبقات حسب حاجتك إليها.